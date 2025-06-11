الوصل يضم جوهرة طرابزون التركي في ثالثة صفقات الموسم  

أعلن نادي الوصل حسم ثالثة صفقاته استعداداً للموسم الكروي الجديد 2025-2026، بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، بيدرو مالهيرو، قادماً من نادي طرابزون سبور التركي، في عقد لمدة أربع سنوات.

وكان بيدرو مالهيرو (24 عاماً) قد انضم إلى طرابزون سبور في بداية الموسم الماضي، وسرعان ما برز اسمه بأداء مميز، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى.

وقال نادي الوصل في بيان له: «برتغالي جديد في معقل الفهود.. أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو (24 عاماً) قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم».

وكان بيدرو مالهيرو، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، قد شارك مع طرابزون سبور في 33 مباراة بالدوري التركي في موسم 2024-2025، ونجح في تسجيل ستة أهداف وقدم أبع تمريرات حاسمة.

يذكر أن الوصل أتم، في وقت سابق، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو، واللاعب البيروفي ريناتو تابيا، بالإضافة إلى حسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد، بتعيين البرتغالي لويس كاسترو خلفاً للصربي ميلوش ميلويفيتش.