شباب الأهلي يعاقب سلطان عادل بإجراءات تأديبية

أصدرت شركة شباب الأهلي لكرة القدم بياناً رسمياً عقب قرار لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي سلطان عادل، والذي تمثل في تغريمه مالياً واستبعاده من قائمة المنتخب لارتكابه مخالفة - لم يحددها- بتاريخ 7 يونيو الجاري.

وأكد النادي في بيان اليوم الأحد احترامه لقرارات اتحاد الكرة، معلناً عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق اللاعب وفقاً للوائح الداخلية للنادي.

وشدد شباب الأهلي على رفضه واستنكاره الشديد لأي تصرف يتنافى مع أنظمة ولوائح المنتخبات الوطنية، مؤكداً التزامه التام بدعم المنتخبات ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن تمثيل المنتخب الوطني شرف عظيم لكل لاعب، مشيراً إلى أن اللاعبين سفراء للوطن ويتحملون مسؤولية الحفاظ على الصورة المشرفة من خلال الالتزام بالقيم والانضباط والسلوك الرياضي.