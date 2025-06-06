حارس العين: كأس العالم للأندية تجربة مذهلة بقميص نادٍ كبير

أعرب حارس مرمى نادي العين، البرتغالي روي باتريسيو، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بقميص أحد أبرز الأندية في قارة آسيا، مشيراً إلى أن هذه البطولة تمثّل محطة فارقة في مسيرة أي لاعب.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين، قال باتريسيو: «كأس العالم للأندية تجربة مذهلة بقميص نادٍ كبير ننافس فيه نخبة أندية العالم. وفي اعتقادي أن اللعب أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس يمثل تحدياً حقيقياً يجب أن نستعد له جيداً، ونستمتع به في الوقت ذاته».

وحول زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية، أضاف: «لم يسبق لي اللعب هنا من قبل، لكن بالنسبة لي إنه شرف أن أشارك في هذه البطولة في أميركا. البلد كبير ومذهل، ومن الرائع أن نكون هنا ممثلين لدولة الإمارات بوصفنا أبطالاً لقارة آسيا».

وعن إمكانية زيارة المعالم السياحية خلال فترة البطولة، علّق قائلاً: «جئنا لنلعب كرة القدم أولاً. لدينا أهداف واضحة ومسؤولية كبيرة، وإذا سنحت لنا الفرصة سنستمتع كذلك بالتعرف إلى المدينة. لكن تركيزنا منصب على تقديم أداء مشرف يليق بطموحات النادي وجماهيره».

وكان نادي العين قد بدأ المرحلة الثانية من تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للأندية بإجراء حصة تدريبية خفيفة، بعد أقل من ثماني ساعات على وصول بعثة الفريق إلى العاصمة الأميركية واشنطن قادمة من دبي، في رحلة استغرقت قرابة 14 ساعة ونصف الساعة، تلتها تنقّل بري إلى مقر الإقامة استمر نحو 45 دقيقة.

ورغم الإرهاق الناتج عن طول الرحلة وفارق التوقيت الذي يتجاوز ثماني ساعات بين الإمارات والولايات المتحدة، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش إقامة تمرين خفيف مساء اليوم ذاته، في إطار خطة فنية تهدف إلى تنشيط الدورة الدموية للاعبين، وتعزيز التأقلم الذهني والبدني مع أجواء البطولة ومتطلباتها.

وحظيت بعثة «الزعيم» فور وصولها إلى واشنطن باهتمام إعلامي واسع، حيث حضرت وسائل إعلام عالمية في صالة الوصول، وسط تنظيم رفيع المستوى يعكس مكانة النادي وقيمة البطولة التي تجمع أفضل 32 فريقاً على مستوى العالم.