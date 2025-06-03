صراع اللقب يشتعل في «دولية دبي للشطرنج»

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، البالغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار، بعد تعثر المتصدر الروسي ألكسي غريبنيف بالتعادل مع المصنف الأول نيهال سيرين، بنهاية الجولة السادسة، ليلتحق به الهندي روهيث كريشنا في الصدارة برصيد خمس نقاط لكل منهما، بنجاحه في إطاحة بطل النسخة الماضية الأذربيجاني محمد مرادلي.

ورغم دخول الصراع على اللقب مراحله الحاسمة، إلا أن الحسابات ازدادت تعقيداً مع صعود خمسة لاعبين إلى الوصافة بفارق نصف نقطة عن القمة، هم: الهندي نيهال سيرين، ومواطنه سوبرامانيام بهاراث، والروسي إيفان زمليانسكي، والأرميني شانت سارغسيان، والإيراني سينا موفاهد، إضافة إلى وجود 10 لاعبين في المركز الثالث بأربع نقاط.

وتشهد الجولة السابعة المزيد من المباريات القوية، إذ يلتقي المتصدران كريشنا وغريبنيف وجهاً لوجه على الطاولة الأولى، ويواجه نيهال سيرين الأستاذ الدولي الكبير زمليانسكي على الطاولة الثانية، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي سارغسيان مع بهاراث، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي موفاهد مع مرادلي.