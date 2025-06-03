3 دروع تايكواندو لنادي الفجيرة للفنون القتالية         

منح اتحاد الإمارات للتايكواندو نادي الفجيرة للفنون القتالية ثلاث دروع للتفوق العام، والذكور، والإناث، وذلك في حفل ختام الموسم الرياضي 2024-2025، الذي نظمه بالقاعة الرياضية لنادي الشارقة في الحزانة، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة.

وأكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، أن فوز النادي بالدروع الثلاث يعكس نجاحه في تنفيذ الخطط الفنية المعتمدة، وقدرته على استكشاف المواهب، وخصوصاً المواطنة منها وتطويرها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «النادي نجح في أن يكون في المركز الأول على مستوى الدولة، بعد فوزه بجميع دروع التايكواندو في المواسم السبعة الماضية، ما يعكس تربع النادي على البطولات التي ينظمها اتحاد التايكواندو سنوياً، وهو إنجاز نعتز به».

وأضاف: «الدروع الثلاث التي حصدها النادي شارك في تحقيقها 371 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات».

وتابع: «سنواصل العمل لتعزيز الاستدامة الرياضية في جميع الألعاب التي تمارس في النادي، ومنها التايكواندو لمزيد من الإنجازات التي تعكس تطور الرياضة الإماراتية».