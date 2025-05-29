«الأبيض» كامل العدد استعداداً لمواجهة أوزبكستان

أدى المنتخب الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، حصة تدريبية مهمة على استاد زعبيل بنادي الوصل تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وتعد هذه الحصة الثالثة للمنتخب منذ تجمعه في دبي يوم الثلاثاء الماضي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان المقررة في الخامس من يونيو المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهد التدريب انتظام جميع اللاعبين الـ 27 المختارين في القائمة بما فيهم اللاعب جونيور نيداي الذي التحق أخيرا بمعسكر المنتخب.

ويؤدي المنتخب تدريباته في زعبيل حتى يوم الأحد موعد التوجه إلى أبوظبي لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.

ووفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني فإن المنتخب سيخوض معسكر مغلق في أبوظبي، لمواصلة تدريباته اليومية حتى موعد المباراة المرتقبة.

وادى اللاعبون التدريبات بروح معنوية عالية وحماس كبير، وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب الفنية ورفع جاهزية اللاعبين بالإضافة إلى الجوانب التكتيكية وصولا إلى الجاهزية المثالية اللاعبين قبل المباراة تمهيدا للاستقرار على طريقة وخطة اللعب واختيار العناصر المناسبة لخوض مباراة أوزباكستان.

وضمت قائمة اللاعبين في التجمع الحالي بدبي، كل من: خالد عيسى، حمد المقبالي، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا ايكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيور نيداي وكايو كانيدو.