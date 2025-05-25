الإماراتية مريم كريم تفوز بجائزة أفضل لاعبة آسيوية شابة في ألعاب القوى

توّجت البطلة الإماراتية مريم كريم بجائزة أفضل لاعبة آسيوية تحت 18 عاماً (فئة السيدات)، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لعام 2025، الذي أُقيم في مدينة جومي الكورية الجنوبية اليوم الأحد، بحضور نخبة من المسؤولين والرياضيين من مختلف أنحاء آسيا.

وقال اتحاد ألعاب القوى الإماراتي في بيان إن مريم كريم أصبحت أول إماراتية تنال هذا التكريم المرموق، تقديرا لما قدمته مريم من أداء متميز في بطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين، حيث أظهرت موهبة واعدة ومستوى تنافسيا رفيعا جعلها تتفوق على نخبة من أبرز لاعبات القارة.

وأقيم الحفل وسط أجواء احتفالية رسمية شارك فيها ممثلو الاتحادات الآسيوية والرياضيون المتوجون، مرتدين الأزياء الوطنية، في أمسية كرّمت خلالها القارة الآسيوية نخبتها الرياضية.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى اللواء الدكتور محمد المر: "نشعر بفخر كبير لما حققته البطلة مريم كريم، التي تمثل نموذجًا مشرفًا للرياضية الإماراتية، هذا التكريم يؤكد أن أبناء وبنات الإمارات قادرون على المنافسة والتميّز على أعلى المستويات القارية والدولية. نبارك لها هذا الإنجاز ونتمنى لها مزيدًا من النجاح في مسيرتها المقبلة".

بدورها، عبّرت مريم كريم عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنه يشكل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، ودافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع علم الإمارات عاليا في المحافل الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز مصدر إلهام للجيل الصاعد من الرياضيين والرياضيات في الإمارات، ويعكس مدى تطور الرياضة النسائية ودعم القيادة الرياضية للمواهب الشابة.

