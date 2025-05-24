الحوسني: أدرك بقلبي كل تفاصيل ملعب الوصل كما لو كنت بصيراً

أكد لاعب منتخب الإمارات للمكفوفين لكرة الهدف ومشجع نادي الوصل، محمد حسن غريب الحوسني، أنه على الرغم من عدم قدرته على الإبصار، فإنه يشجع الوصل ويتابع نتائجه، وأنه يدرك كل تفاصيل ملعب الوصل ومدرجاته ويتابع المباريات بعقله وقلبه، كما لو كان مبصراً تماماً، مؤكداً أن ذلك أمر يشعر به ولا يمكن أن يشرحه للآخرين.

وكشف الحوسني الذي يعمل موظفاً في قسم الاستقبال في بلدية دبي أن أهم لحظة في حياته هي عندما حظي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجائزة «الجندي المجهول»، ضمن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2007 وهو كفيف.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «لدي إيمان كبير بأن الله عز وجل عوضني بنعم كثيرة بدلاً من نعمة البصر، إذ لا أزال أتابع مباريات الوصل سواء في الملعب أو عبر الإذاعة، كما واصلت ممارسة الرياضة من خلال ألعاب القوى سابقاً، ورياضة كرة الهدف للمكفوفين حالياً، وفزت سابقاً ببطولات، بينما أقوم بدور إداري في الوقت الحاضر».

ويبلغ الحوسني 56 عاماً، وولد بصيراً قبل أن يتراجع بصره تدريجياً.

وتابع: «قصتي مع الوصل تعود إلى عام 1982 عندما كنت بكامل بصري وحضرت لأتابع إحدى مباريات المنتخب الوطني في دورة الخليج السادسة في أبوظبي، ويومها أعجبتُ بأداء الأسطورة فهد خميس الذي سجل هدف (الأبيض) في مرمى المنتخب القطري، وعلمت أنه لاعب في نادي الوصل، ومن يومها تعلقت بحب الوصل وأصبحت مشجعاً وصلاوياً ولن أتخلى عن ذلك».

وتابع: «من أجمل ذكرياتي مع الوصل فوزه بثنائية كأس رئيس الدولة والدوري عام 2007، وعشت يومها فرحة كبيرة كاملة وتجددت الفرحة في عام 2024»، مؤكداً أنه يطمح إلى لقاء اللاعب فهد خميس، ولقاء رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار، كخطوة تسهم في تعزيز حبه وتشجيعه للوصل، مؤكداً أنه يعتز بلقب «ذهب دبي» الذي أطلقه عليه عدد من جمهور الوصل، وأصبح شائعاً في أوساط مشجعي «الإمبراطور».

وقال محمد غريب الحوسني، إن الإعاقة البصرية لم تمنعه من ممارسة حياته بالشكل المطلوب، بل كانت حافزاً له للنجاح والتميز، ومنها أنه واظب على الدراسة الجامعية وحصل على الدبلوم والبكالوريوس في القانون، وأنه شرع في دراسة الماجستير لكنه توقف عنها، متمنياً أن يكون التوقف مؤقتاً وصولاً إلى الدكتوراه، مؤكداً أنه على يقين بأن العلم سر سعادة الإنسان، داعياً أقرانه من أصحاب الهمم ممن لديهم إعاقة بصرية إلى الإصرار على صناعة النجاح وعدم اليأس، مقدماً الشكر لكل من وقف إلى جانبه وساعده.

محمد الحوسني:

. أتابع مباريات الوصل في الملعب أو عبر الإذاعة.

. أجمل ذكرياتي مع الوصل فوزه بثنائية الكأس والدوري 2007.