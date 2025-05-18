16 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في روما

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يحتضن مضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، منافسات المحطة الخامسة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ32 التي تواصل حضورها القوي في مشهد سباقات الخيل العالمية.

وتُقام الكأس الغالية، دعماً لاستدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربي والعمل على تشجيع الملاك والمربين حول العالم لزيادة الاهتمام برعاية وتربية الخيل العربي ورفعة شأنه بكل دول العالم، دعماً لتعزيز مكانته وحضوره البارز في السباقات العالمية الكبرى.

وتشهد المحطة الإيطالية مواجهة أوروبية من العيار الثقيل وصراعاً يجمع الأقوياء والنخبة وسط مشاركة 16 خيلاً تمثل أفضل مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، وذلك في السباق الذي يُقام لمسافة 2000 متر عشبي، وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف يورو ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع قائمة الخيول المشاركة كلاً من: ممثل الإمارات في سباق المحطة الإيطالية «إش أم الشاهين» للمالك هلال العلوي وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، كما يشهد السباق مشاركة «عفجان» بشعار الشقب ريسينغ وتحت إشراف جون دو ميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، و«الزير» لمحمد بن فهد بن عبدالله حمد العطية، وبإشراف فرانسو روهو وقيادة الفارس غيوم غيدج غيه، كما يوجد مربط وذنان ريسينغ في السباق عبر ممثله «رائد» بإشراف جون دو ميول وقيادة الفارس توماس لوكاسيك، كما تضم القائمة: (التجاني في دي سي، ديليريو، ديامانتي دي تريزينتا، الباسو تي، الينيو دي تريزينتا، اكسترا تايم، فولا دي جالورا، فيروس، فسبيروي، ميركوريو جو، أورلاندو جو، زيفيرو دي شيا).

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من: «فزاع الخالدية» 2018 لإسطبلات الخالدية، «أكويا» 2019 للمالك لاندجود واتر لاند، «جازمة عذبه» 2020 لمربط عذبه للسباقات، «حيان» 2021 لياس لإدارة سباقات الخيل، «جارف» 2022 و2023 لهايف بن محمد القحطاني، إضافة إلى «سكا دي ليجل» 2024 ملك عبدالله بن فهد العطية.

. «الكأس الغالية» تدعم استدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربي حول العالم.