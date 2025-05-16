الأزهري.. حلم المشاركة في «الفورمولا1» ينطلق من دبي أوتودروم         

انضم السائق الشاب، كيانو الأزهري، لأكاديمية ألبين، أخيراً، طامحاً إلى أن تكون هذه الخطوة بداية الطريق لتحقيق هدفه بالمشاركة في سباقات «الفورمولا1» مستقبلاً.

ومع انطلاقه في عالم رياضة سباقات السيارات من الإمارات، يشيد السائق الموهوب بدور حلبة دبي أوتودروم، إحدى الشركات التابعة لـ«الاتحاد العقارية»، في التطور الذي حققه في مسيرته الرياضية حتى الآن.

كان انضمام كيانو الأزهري، البالغ من العمر 17 عاماً، والمقيم في دبي، إلى أكاديمية ألبين لـ«الفورمولا1» خلال بداية العالم الجاري، وسيتسابق هذا العام مع فريق «هايتيك جي بي» في بطولة GB3 بعد موسمين ناجحين حققهما في «الفورمولا4».

ووصف الأزهري هذه الخطوة بأنها محطة مهمة في مسيرته، خصوصاً مع تاريخ عائلته في رياضة السباقات، معبراً عن تطلعه إلى هذا الفصل الجديد في مشواره الرياضي، وأمله أن يقوده ذلك في نهاية المطاف إلى حجز مقعده في البطولة الأهم في رياضة السيارات – وهي بطولة «الفورمولا1».

وفي هذا الخصوص، قال: «إن الانضمام إلى ألبين يمثل محطة كبيرة في مسيرتي المهنية وهو انعكاس لكل العمل الجاد الذي بذلته، وأنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من عائلة (ألبين)، وسيساعدونني على تطوير مسيرتي في السباقات الأحادية المقعد، وآمل أن تكون هذه الخطوة نحو تحقيق حلمي في الوصول إلى (الفورمولا1) يوماً ما، وعلى الرغم من أن السنوات القادمة ستكون صعبة، لكنني مستعد لأُظهر للجميع ما أمتلكه الآن».

يذكر أن الأزهري شهد بداية مميزة في مسيرته في رياضة السيارات، فقد حقق العام الماضي أربعة انتصارات، وتسعة مراكز على منصة التتويج، وخمسة مراكز انطلاق أولى، وأنهى الموسم وصيفاً في بطولة «الفورمولا4» الإسبانية، كما حقق في بطولة «الفورمولا4» الإماراتية في العام نفسه فوزين وخمسة مراكز على منصة التتويج، وأربعة مراكز انطلاق أولى، ليحرز المركز الثالث في الترتيب العام.

وقبل أن ينتقل في مسيرته بسباقات السيارات أحادية المقعد، تدرّج الأزهري في عالم الكارتينغ بحلبة كارتدروم دبي، حيث كان جزءاً من برنامج DAKA، وشارك في عدد من البطولات المرموقة، بما في ذلك سلسلة IAME الإماراتية.

ويقول المدير العام لحلبة دبي أوتودروم، فيصل السهلاوي، إن تقدمه السريع شهادة على جهود دبي أوتودروم المتواصلة في تطوير نجوم المستقبل في رياضة السيارات، وقال: «نحن فخورون للغاية بما حققه كيانو الأزهري في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته، ونحن سعداء بالدور المهم الذي لعبته دبي أوتودروم في تطويره ليصبح السائق الذي هو عليه اليوم، ومنذ أن بدأ الحضور إلى دبي أوتودروم، أظهر شغفه برياضة السيارات، ورغبته الشديدة في تحقيق النجاح في كل سباق، ومن الرائع أن نراه محتفظاً بهذا الالتزام، فهو يمتلك كل الصفات اللازمة ليصبح سائقاً أفضل مستقبلاً، وأن يكون بطلاً عالمياً في رياضة السيارات. نأمل أن يحذو العديد من السائقين الشباب في دولة الإمارات حذوه، وأن يبدؤوا رحلتهم في رياضة السيارات مع دبي أوتودروم».