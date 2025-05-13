اختتام موسم قفز الحواجز في نادي الحبتور للبولو بمشاركة 200 فارس

اختتم في نادي الحبتور للبولو موسم قفز الحواجز ضمن نهائيات الجائزة الكبرى، بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان الأندية الإماراتية، وتضمنت المنافسة خمس فئات متنوعة بارتفاعات راوحت بين 60 سم و120 سم، أظهرت مهارات عالية من الفرسان وأداء باهراً من الخيول، بحضور جماهيري كبير.

وأسفرت النتائج عن فوز الفارس موبين مهدي، من نادي ذا سادل للفروسية، بالمركز الأول في فئة 60-70 سم.

وتألق الشيخ صالح الشرقي، من نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتحقيقه المركز الأول في فئة 80-90 سم.

وفي فئة 100-110 سم، حصد محمد الخياط، من نادي ذا سادل للفروسية، المركز الأول.

وتألق هشام غريب، من نادي جسر الحياة للفروسية، بفوزه بالمركز الأول في أعلى فئة بالمنافسة (115-120 سم).