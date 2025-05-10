كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق في باريس الأحد

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يشهد مضمار «لونغشامب» العريق في العاصمة الفرنسية باريس، غداً الأحد، انطلاق أولى المحطات الأوروبية ضمن النسخة الـ32 من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في إطار مهرجان «الإمارات جينز» الفرنسي، أحد أبرز الفعاليات العالمية لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق في إطار حرص دولة الإمارات على دعم واستدامة سباقات الخيول العربية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يسهم في المحافظة على الإرث الثقافي العريق للخيل العربي وتعزيز مكانته عالميًا.

ويُعد سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية من الفئة الأولى، والذي يُقام لمسافة 2000 متر للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة مجموعة من أبرز الخيول والمرابط من فرنسا ودول أوروبا، وبمجموع جوائز يبلغ 350 ألف يورو.

ويُقام السباق بالتعاون بين اللجنة العليا المنظمة للسلسلة والهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب»، بمشاركة عدد من الخيول البارزة، من بينها الجواد «مراد» التابع لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويخوض السباق تحت إشراف المدرب ديمين وتريجنت وقيادة الفارس ماكسيم جيون.

كما يشارك الجواد «آر بي كينج ميكر»، بطل نسخة أبوظبي من كأس رئيس الدولة للخيول العربية، للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

ويشهد السباق أيضًا مشاركة خيول من مربط «الشقب ريسينغ»، من بينها الجواد «الزوير» بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، تحت إشراف المدرب جون دو ميول، الذي يشرف كذلك على الجواد «لوسيل» بقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم، إضافة إلى الفرس «نور الموري» تحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

كما يشارك الجواد «شيزا» ملك عبدالله بن فهد العطية، تحت إشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس جيمس فينسنت كراولي.

وتحمل محطة فرنسا سجلًا حافلًا بأسماء خيول توجت باللقب في السنوات الماضية، من بينها «الدوحة» 2024، و«شيزا» 2023، «هتال» 2022 و2021، و«دريان» 2020، و«طيف» 2019، و«شهم» 2018، و«مراقب» 2017، و«المرتجز» 2016.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية مطر الظاهري، عن فخره بانطلاقة الموسم الحالي، التي شهدت تنظيم سباقات ناجحة في كل من تونس والمغرب، مؤكدًا أن التواجد في فرنسا يُترجم توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه المتواصل لتطوير سباقات الخيل العربي على المستوى الدولي.

وقال: «إن محطة فرنسا من أبرز مواجهات الموسم، نظرًا لمكانة السباق في الأجندة الأوروبية وقوة الخيول المشاركة، كما أنها تعكس مكانة الكأس وحضورها المتنامي في أبرز المضامير العالمية وتأتي هذه الجهود استمرارًا للدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الخيل العربي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطوير هذه الرياضة».

وأضاف «ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة السباقات، والعمل على تحفيز الملاك والمربين حول العالم على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، بما يسهم في المحافظة على هذا الإرث التاريخي والرياضي العريق».