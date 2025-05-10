كارتابيا: «شباب الأهلي» الأفضل طوال الموسم.. استحق الدوري والكأس

شدد قائد شباب الأهلي، فيديريكو كارتابيا على أن فريقه استحق أن يكون بطلاً للدوري وكأس رئيس الدولة، لأنه كان الأفضل بين الجميع هذا الموسم.

وقال في تصريحات صحافية عقب انتهاء نهائي كأس رئيس الدولة، الذي شهد فوز شباب الأهلي على الشارقة 2-1، والتتويج باللقب، أمس: «أنهينا الموسم الحالي ببطولة غالية وكبيرة تُضاف إلى سلسلة البطولات التي حصدنها هذا الموسم على مستوى الدوري، وكأس السوبر والسوبر الإماراتي القطري».

وأضاف: «شباب الأهلي قدّم أفضل ما يُمكن أن يقدّمه أمام الشارقة في المباراة النهائية، فقد كنا الأكثر تصميماً وعزيمة على انتزاع الكأس، حتى مع تأخرنا بهدف، لم نستسلم وضغطنا للتعويض وتحقق لنا ما أردنا».

وأشار إلى أنه «يجب الإشادة أيضاً بفريق الشارقة الذي كان نداً قوياً، ونحن سنقف خلفهم في المباراة النهائية لكأس آسيا 2، وأتمنى أن يعودوا بالبطولة».

وعن أسباب تفوّق شباب الأهلي هذا الموسم، أوضح كارتابيا: «السر يعود إلى النظام الموجود داخل النادي بشكل عام، وعلى مستوى الفريق بشكل خاص، لدينا إدارة رائعة قدمت كل أشكال الدعم للفريق وجلبت لاعبين أكفاء، وجهازاً فنياً على مستوى عالٍ، وأخيراً هناك جمهور كبير وقف خلفنا في كل الاستحقاقات، ومنحنا الدعم لنواصل النجاح».