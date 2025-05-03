راشد بن حمدان يتوج «زلزال 25» بطلاً لسباق القفال 34

بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توّج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بطلاً لسباق النسخة الـ34 من سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة من جزير صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وحقق السباق الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، نجاحاً فنياً وتنظيمياً، بمشاركة 118 سفينة أبحرت صباحاً من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، في مشهد يجسد احتفاء أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد عند العودة من رحلات الغوص.

وتابع السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، وأعضاء مجلس الإدارة، كلٌّ من خالد بن دسمال وخالد البلوشي ومحمد الفلاحي، ومدير مركز شرطة الموانئ العميد الدكتور حسن سهيل، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة أحمد إبراهيم، وأمين عام اتحاد الرياضات البحرية أحمد الشرياني، وأمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث محمد العبيدلي.

وعانق طاقم السفينة «زلزال 25» اللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخ الحدث، بعد فوزه بالناموس ثلاث مرات أعوام 2010 و2016 و2018، وذلك بعد تفوقه في المراحل الحاسمة على منافسيه على الصدارة السفينة «الأريام 279» لمالكها النوخذة أحمد الحمادي التي حلت ثانياً، والسفينة «الطف 9» لمالكها محمد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي التي أحرزت المركز الثالث. وحل في المركز الرابع طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبقيادة النوخذة أحمد الرميثي، بينما نال المركز الخامس السفينة شاهين 57 لمالكها حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة خليفة المري.

وكانت المرحلة الأولى عند نقطة العبور في جزيرة القمر، قد شهدت تصدر السفينة الأريام 279 التي وصلت أولاً، ثم السفينة الطف 9 ثانياً، وزلزال 25 ثالثاً، وشاهين رابعاً، ومقصص 73 خامساً، لتنقلب الأمور بعدها، ويظهر طاقم زلزال 25 معدنه ليحل أولاً، ويعانق الناموس عند خط النهاية.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم أطقم السفن الحاصلة على المراكز الأولى دروع العبور في المرحلة الأولى، كما سلم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق نواخذة وملاك السفن زلزال 25 (البطل)، والأريام 279 (الوصيف)، والطف 9 (الثالث)، وغازي 103 (الرابع)، وشاهين 57 (الخامس).

ورفع رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ34 الشكر الجزيل لراعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووجه نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، الشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على حضورهما الحدث، ومتابعتهما مراحل السباق الكبير، الأمر الذي شكل دافعاً للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة، في رسم لوحة زاهية وفريدة.

تنافس شرس

وأهدى نوخذة السفينة زلزال 25 مروان المرزوقي، الفوز بلقب النسخة الـ34 من سباق القفال، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للفريق، الأمر الذي أسهم في التميز وتحقيق النجاح تلو الآخر.

وقال: «شهدنا في النسخة الحالية تنافساً مختلفاً، أظهر خلاله النواخذة والبحارة تنافساً شرساً، ظهر في السرعات الكبيرة، واختيار المسار المناسب للوصول إلى الصدارة، التي كانت في النهاية من نصيب طاقم زلزال 25».

وأكد أنه لم يساوره القلق في الوصول أولاً إلى خط النهاية، خاصة بعد عبور نقطة العبور الأولى قبالة جزيرة القمر، حيث تقدم رويداً رويداً رغم مطاردة المنافسين، وبالفعل نجح في تحقيق الهدف في النهاية، مهنئاً جميع المشاركين على نجاح السباق والوصول بأمان إلى خط النهاية.

4 ساعات و55 دقيقة، احتاجها طاقم السفينة زلزال 25 من أجل الوصول إلى خط النهاية.