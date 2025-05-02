راشد بن حمدان يتوج «زلزال 25» بطلاً لسباق القفال 34

بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي بطلا لسباق النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة من جزير صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وحقق السباق الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، نجاحا فنيا وتنظيميا بمشاركة 118 سفينة ابحرت صباحا من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا في مشهد يجسد احتفاء اهل الامارات بماضي الإباء والاجداد عند العودة من رحلات الغوص.

و تابع السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من خالد بن دسمال وخالد البلوشي ومحمد الفلاحي، ومدير مركز شرطة الموانئ الدكتور حسن سهيل،

والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة أحمد إبراهيم محمد، وأمين عام اتحاد الرياضات البحرية أحمد الشرياني، وأمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث محمد العبيدلي.

وعانق طاقم السفينة «زلزال 25» اللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخ الحدث بعد فوزه بالناموس ثلاث مرات أعوام 2010 و2016 و2018 وذلك بعد تفوقه في المراحل الحاسمة على منافسيه على الصدارة السفينة «الأريام 279» لمالكها النوخذة أحمد الحمادي التي حلت ثانيا، والسفينة «الطف 9» لمالكها محمد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف الحمادي التي أحرزت المركز الثالث.

وحل في المركز الرابع طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبقيادة النوخذة احمد الرميثي، بينما نال المركز الخامس السفينة شاهين 57 لمالكها حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خليفة المري.

وكانت المرحلة الأولى عند نقطة العبور في جزيرة القمر قد شهدت تصدر السفينة الأريام 279 التي وصلت أولا ثم السفينة الطف 9 ثانيا وزلزال 25 ثالثا وشاهين رابعا ومقصص 73 خامسا لتنقلب الأمور بعدها ويظهر طاقم زلزال 25 معدنه ليحل أولا ويعانق الناموس عند خط النهاية.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم أطقم السفن الحاصلة على المراكز الأولى دروع العبور في المرحلة الأولى كما سلم أصحاب المراكز الخمس الأولى في السباق نواخذة وملاك السفن زلزال 25 (البطل) والأريام 279 (الوصيف) والطف 9 (الثالث) وغازي 103 (الرابع) وشاهين 57 (الخامس).

ورفع رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الرابع والثلاثين الشكر الجزيل راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووجه نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف السويدي، الشكر الجزيل الى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد ال مكتوم على حضورهما الحدث ومتابعتهما لمراحل السباق الكبير الامر الذي شكل دافعا للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة في رسم لوحة زاهية وفريدة.

كما قدم الشكر الجزيل لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أسهمت في إنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من عرس سباق القفال وتأمين وصول السفن بسلام الى خط النهاية وذلك في كلمته الضافية خلال الحفل الرسمي للتتويج الابطال في قرية القفال بشاطئ أم سقيم والتي شكر فيها أيضا كل المشاركين.