منتخب الإمارات لكرة اليد الشاطئية إلى الكويت غداً للمشاركة في كأس العرب

تغادر غدا الجمعة بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية متوجهة إلى دولة الكويت للمشاركة في كأس العرب العاشرة لمنتخبات الرجال، المقرر أن تقام في الكويت من 5 إلى 11 مايو الجاري بمشاركة 9 منتخبات عربية.

كانت قرعة الكأس التي أقيمت في العاصمة الكويتية الكويت يوم 26 إبريل الماضي قد وضعت منتخب الإمارات ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الدور التمهيدي مع منتخبي الكويت والمغرب.

وبحسب نظام البطولة تقسم الفرق في الدور التمهيدي على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 3 فرق، وتلعب كل مجموعة دوري من دور واحد يتأهل بعده الأول في كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي مع أحسن ثان. فيما تلعب المنتخبات الخمسة الأخرى دوري من دور واحد لتحديد المراكز من 5-9.