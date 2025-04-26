هدف «أبيض الناشئين» بمرمى أستراليا ضمن الأجمل في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة تضم أجمل 11 هدفاً في كأس آسيا للناشئين تحت 17، التي اختتمت أخيراً في المملكة العربية السعودية، وشهدت وصول المنتخب الوطني إلى ربع النهائي، وتأهله إلى كأس العالم 2025 في قطر.

وكان من بين الأهداف المختارة هدف محمد بوتي لاعب المنتخب الوطني في مرمى أستراليا في الجولة الثانية من البطولة، إذ فاز منتخبنا الوطني 2-0.

وشهدت البطولة تسجيل 101 هدف في 31 مباراة، حيث تألق نجوم القارة الصاعدون بعروض مبهرة أظهرت مواهبهم الواعدة.

وضمت القائمة أهداف الياباني ميناتو يوشيدا في مباراة المنتخب الوطني، والسعودي عبدالرحمن السفياني في لقاء تايلاند، والإندونيسي زهي غولي في مباراة اليمن، وهدف الأوزبكي جمشيدبيك رستموف في مباراة السعودية، والأسترالي ماكس اناستازيو في لقاء اليابان، وهدف الإندونيسي فضلي ألبيرتو في لقاء أفغانستان، ولاعب منتخب كوريا الشمالية كيم يوجين في مرمى منتخب عُمان. وكذلك هدف الأوزبكي أصيلبيك علييف في مرمى المنتخب الوطني، وهدف جيونغ هيون لاعب منتخب جمهورية كوريا أمام منتخب طاجيكستان، وهدف عبدالله إبراهيم زاده لاعب منتخب طاجيكستان أمام منتخب جمهورية كوريا.