180 لاعباً يتنافسون في بطولة «السفير الياباني» للجودو

ينظم اتحاد الإمارات للجودو، بطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة السنوية المفتوحة للناشئين والناشئات، اليوم، في صالة الاتحاد في بني ياس.

وتقام البطولة بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة تطوير النفط اليابانية (جودكو)، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات الفنية والأوزان.

وتشهد بطولة الناشئين مشاركة 140 لاعباً، بينما تشارك 40 لاعبة في منافسات الناشئات، وتنطلق في دورها التمهيدي الساعة الـ10 صباحاً، بتصفيات 8 أوزان للجنسين.

وأكد رئيس اتحاد الجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، أهمية علاقات التعاون الوثيقة الممتدة مع السفارة اليابانية لدى الدولة، بما يسهم في تطوير رياضة الجودو، إضافة إلى اتفاقية التعاون مع الاتحاد الياباني وجامعة توكاي اليابانية بتبادل الخبرات والزيارات في مختلف المجالات الثقافية والرياضية.