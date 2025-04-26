7 لاعبين «قيد الانتظار» في قائمة الوصل بالموسم المقبل

يستعد الوصل لفترة انتقالات صيفية ساخنة عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أنهى حظوظه مبكراً في المنافسة على الألقاب المحلية، بخروجه من نصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسارته لقب كأس السوبر أمام شباب الأهلي، وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بهزيمته أمام السد القطري، بينما حقق لقب درع السوبر الإماراتي القطري على حساب السد.

ويُعد الحدث الأبرز الذي ستركّز عليه شركة كرة القدم في نادي الوصل خلال الفترة المقبلة، هو تحديد مستقبل سبعة لاعبين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، وهم فابيو ليما وكايو كانيدو والبرازيلي جواو بيدرو والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي والكولومبي أليكسيس بيريز، والبرازيلي جوناتاس سانتوس.

ويُعد «أسطورة» الوصل في تاريخ دوري المحترفين، فابيو ليما خارج حسابات «القلق» بالنسبة إلى الجمهور الوصلاوي، خصوصاً أن إدارة «الإمبراطور» أكّدت في أكثر من مناسبة سابقة أن اللاعب الذي يفصله هدفان عن فهد خميس ليصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري، لن يتم الاستغناء عن خدماته، رغم أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن تجديد عقده، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر.

في المقابل، تُعد الاحتمالات مفتوحة أمام اللاعبين الستة الآخرين، إذ إن كايو كانيدو يُعد أيضاً من أبرز اللاعبين في تاريخ الوصل عبر دوري المحترفين، بعدما أحرز الهدف الـ100 في مسيرته مع «الإمبراطور» في الدوري، عقب تسجيله الهدف الثالث في مرمى البطائح الأربعاء الماضي، حيث يؤدي اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً دوراً مهماً مع الفريق بمشاركته في أغلبية المباريات من مقاعد البدلاء، إذ يقدّم الإضافة ويصنع الفارق من خلال خبرته الكبيرة بخوضه 10 مواسم مع كرة الإمارات.

من جانبه، تألق جواو بيدرو مع الوصل، بعدما انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بإحرازه ثمانية أهداف في تسع مباريات في الدوري، ليجذب أنظار إدارة النادي نحو تجديد عقده، بينما يُعد موقف سفيان بوفتيني وجيرونيمو بوبليتي وأليكسيس بيريز غامضاً، حيث من المتوقع أن تناقش شركة الكرة مستقبل اللاعبين الثلاثة في الفترة المقبلة مع الجهاز الفني لتحديد أولويات الفريق، واستمرارهم من عدمه في الموسم المقبل، وأخيراً تنتهي إعارة جوناتاس سانتوس من العين بنهاية الموسم، إذ إن الوصل لم يفاتح «الزعيم» بشأن شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

من جهته، أكّد مدافع الوصل سفيان بوفتيني، أنه لا يعلم حتى الآن وجهته المقبلة مع كرة القدم، سواء بالبقاء في الوصل أو الرحيل لأي نادٍ آخر.

وقال في تصريحات صحافية عقب مباراة البطائح في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين: «عقدي ينتهي مع الوصل بنهاية الموسم الحالي، ولا أعلم ما إذا كان النادي يُريد بقائي أم لا، الأمور كلها مع وكيل أعمالي، لقد تحدثت معه قبل فترة حول مستقبلي، لكن كان رده بالتركيز على المباريات المتبقية لي مع الوصل، دون التفكير في أي أمر آخر، وترك أمر تحديد وجهتي المقبلة لما بعد نهاية الموسم».

وأضاف: «سواء بقيت مع الوصل أو رحلت عنه سأظل سعيداً بالمواسم الثلاثة التي قضيتها داخل النادي، وأسهمت مع الفريق في تحقيق ثلاثة ألقاب، صحيح كنا نطمح هذا الموسم إلى إحراز المزيد من البطولات، لكن الحظ لم يخدمنا في تحقيق كل ما كنا نصبو إليه».

وأشار: «لقد بذلت كل ما في وسعي خلال تلك الفترة الماضية لمساعدة الفريق على النجاح وتحقيق البطولات، هذا النادي وجماهيره يستحقان الكثير والتضحية من أجلهما».

وتابع: «لدينا هدف واحد يعمل الطاقم الفني واللاعبون على تحقيقه وهو حصد المركز الثالث في بطولة الدوري، الذي سيؤمن للفريق المشاركة في البطولة الآسيوية خلال الموسم المقبل، هدفنا حسم الصراع على هذا المركز لتعويض جماهير النادي».

وأوضح: «أعتقد أن الجميع أشاد بمردود الوصل في المباريات الأخيرة بالدوري، وهذا الأمر تحقق بعدما توحّدت جهود الفريق حول بطولة واحدة، على عكس الفترة السابقة التي أخذت من تركيزنا الكثير في الاستحقاقات التي كنا نشارك فيها، خصوصاً البطولة الآسيوية».