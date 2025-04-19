العداءة مريم كريم تهدي الإمارات أول ذهبية آسيوية في «الناشئين»

أحرزت عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى مريم كريم، أول ميدالية ذهبية آسيوية للإمارات في فئة الناشئين، في نهائي سباق 400 متر حواجز، أول من أمس، ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 29 دولة.

وسجلت مريم كريم 59.55 ثانية، محققة إنجازاً تاريخياً، بحصد الذهبية الأولى للإمارات في هذه الفئة، إضافة إلى تسجيل رقم جديد للدولة في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، للعداءة الصينية ليانغ يينا في 2017 «59.71» ثانية. وجاءت العداءة الأوزبكية شودينا رحمانوفا ثانية مسجلة 1:01.40 دقيقة، والعداءة الكازاخستانية ريابوكوفا إيفالينا ثالثة بزمن وقدره 1:01.59 دقيقة.

وقدمت العداءة مريم كريم مستويات مميزة في البطولة، بالانطلاقة القوية في التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائي، محققة المركز الأول بزمن وقدره 1:01.87 دقيقة.