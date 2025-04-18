تكريم الرعاة وأصحاب الألقاب في «بولو 2025»

وجّه رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، محمد خلف الحبتور، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة فريق الإمارات للبولو، على الدعم والمشاركة في نشاط وبطولات موسم 2025، كما وجّه الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح الموسم الحالي من إعلاميين ورعاة ولاعبين. جاء هذا خلال حفل توزيع جوائز نهاية موسم 2025 لنادي الحبتور للبولو، الذي أقيم بفندق هيلتون الحبتور سيتي في دبي، بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو، محمد الحريز، ورئيس «ايفزا دبي» الراعي الرسمي لنشاط البولو مارتن أندرسون.

وكرّم الحفل أصحاب الألقاب والرعاة، والنجوم الصاعدين من أكاديمية البولو، والمساهمين والمتميزين من مدرسة الفروسية وركوب الخيل.