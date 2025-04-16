اتحاد الكرة يحتفي بمنتخب الناشئين المتأهل إلى «مونديال قطر»

عادت إلى البلاد بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين، قادمة من مدينة الطائف السعودية، بعد ختام المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.

وكان أبيض الناشئين قد حصل على المركز الثاني في مجموعته، بعد أن جمع أربع نقاط، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، خلال نوفمبر المقبل.

بدأ أبيض الناشئين مشواره بالخسارة أمام منتخب اليابان، ثم الفوز على منتخب أستراليا، والتعادل مع فيتنام، وفي ربع النهائي خسر من نظيره الأوزبكي.

واحتفى اتحاد الإمارات لكرة القدم ببعثة المنتخب لحظة وصولها إلى مطار زايد الدولي بالعاصمة أبوظبي، من خلال استقبال رسمي حضره النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله الجنيبي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد، عبيد الشامسي، وأعضاء مجلس الإدارة: إبراهيم النمر، وفهد الحوسني، ويحيى المطروشي، وعمر المهيري، وحمد المزروعي، والأمين العام للاتحاد، محمد الظاهري، وعدد من الجماهير وأهالي اللاعبين، وسط أجواء الفرح والسعاة بمناسبة التأهل إلى المونديال.

ويُعد هذا التأهل الرابع لمنتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد المشاركة في مونديال إيطاليا 1991، ونيجيريا 2009، والإمارات 2013، كما يُعد التأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2009، هو أفضل إنجاز لمنتخبنا في تاريخ مشاركاته الماضية.

وتشهد بطولة كأس العالم للناشئين في قطر 2025، التي ستقام سنوياً، مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).