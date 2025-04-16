«الأولمبية الوطنية» تشارك في ندوة «المساواة بين الجنسين»

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في أعمال الندوة الثانية للمساواة بين الجنسين، التي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، أمس وأول من أمس، في بروناي، بمشاركة واسعة من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية في القارة.

وذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية، في بيان صحافي، أن عضو مجلس إدارة اللجنة، أمل بوشلاخ، مثلت اللجنة الأولمبية الوطنية في الندوة، حيث شهدت الفعالية مشاركة 95 شخصية، من بينهم ممثلو 43 لجنة أولمبية وطنية، إضافة إلى 19 متحدثاً من قارة آسيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وتأتي الندوة الثانية استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي أُقيمت بالبحرين في أكتوبر 2022، وتهدف إلى تعزيز الجهود الجماعية والمستمرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الرياضي بجميع أنحاء القارة الآسيوية.

وضمت الندوة عروضاً تقديمية وأمثلة على أفضل الممارسات من قبل اللجان الأولمبية الوطنية، إلى جانب جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل فرعية تتناول موضوعات محورية متنوعة.

وشارك في الندوة عدد من أبرز الشخصيات الرياضية المؤثرة في آسيا، من بينهم عضو المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، ميكاكو كوتاني، ورئيسة لجنة المساواة بين الجنسين في المجلس، فاليري تارزي، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية في رفع الأثقال، هيديلين دياز، ولاعبة الجمباز وسفيرة الصحة النفسية، فرح آن عبدالهادي، ومديرة حكام السيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بانيبار كاموينغ.