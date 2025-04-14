نادي الحبتور يحتفي بأبطال "البولو والفروسية"

يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء بشركاء النجاح من الفرق التي حققت إنجازات ضمن نشاط الموسم 2025.

وقال النادي في بيان اليوم الإثنين: "سيشمل التكريم أصحاب الألقاب من اللاعبين واللاعبات على صعيد البولو والفروسية الذين أسهموا في نجاح الموسم وإثراء المنافسات إلى جانب المتميزين من فريق الدعم اللوجستي والعاملين في مختلف أقسام النادي وقد وجهت إدارة النادي الدعوة لأتحاد البولو وللأندية والفرق والاعبين المكرمين".

من جهته، قال رئيس اتحاد الامارات للبولو رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية محمد الحبتور: "إن الاحتفال تقليد سنوي ضمن استراتيجية النادي التي تهدف إلى تطوير النشاط والارتقاء بمنظومة العمل الجماعي والفردي بما يحقق تطلعات أسرة البولو ومحبي وعشاق اللعبة".

وأشار الحبتور إلى أن شحذ همم وقوى المنتسبين للنادي من فرق ولاعبين وعاملين يعد من أولوياتنا للخروج بمنظومة شاملة ترتقي بكل جوانب اللعبة في الإمارات لكي تحلق في سماء العالمية.

وأضاف: "الاحتفاء بأبطال موسم 2025 من فرق وأصحاب الألقاب إلى جانب العاملين يوفر أجواء صحية للعمل والتعاون المثمر والبناء ويخلق روح العمل الجماعي والايثار".