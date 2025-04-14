صدارة إماراتية لبطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية صدارة لاعبي الإمارات للترتيب العام، فيما جاء في المركز الثاني لاعبو سورية، ثم لاعبو داغستان - روسيا في المركز الثالث، وعلى مستوى الأكاديميات، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً ثم نادي العين ثالثاً.

وتقام منافسات البطولة، التي انطلقت أول من أمس، لفئات الناشئين تحت 17 عاماً وللرجال، وينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة على شاطئ أبوظبي.

وأكّد المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، سلطان الكتبي، حرص اتحاد الإمارات للمصارعة على تنظيم بطولات نوعية، تُسهم في نشر ثقافة المصارعة الشاطئية، وتمنح الفرصة للناشئين والشباب لإبراز مهاراتهم في أجواء تنافسية قوية.