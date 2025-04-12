محمد علي يعود للدفاع عن عرين الوصل بـ «2 كلين شيت»

نفض مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الغبار عن حارس المرمى محمد علي (26 عاماً)، ليضع ثقته بقدراته خلال مباراتي عجمان والجزيرة في الجولتين الـ19 والـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وأشركه أساسياً على حساب خالد السناني.

ولم يُخيب الحارس الثالث في تشكيلة الوصل ثقة مدربه ليتألق في الذود عن مرماه ببسالة، وبشكل أكثر من مثالي ليخرج بشباك نظيفة في المباراتين.

وعانى محمد علي الأمرّين من الجلوس على مقاعد البدلاء، إذ لم يظهر سوى في مباراة واحدة على مدار ثلاثة مواسم خاض خلالها فريقه نحو 70 مباراة.

وانضم محمد علي إلى صفوف الوصل في أبريل عام 2021، قادماً من نادي العروبة في صفقة انتقال حر، بعد تألقه مع العروبة في دوري الهواة، وقاده نحو الصعود إلى دوري المحترفين.

وفي أول موسم له مع الوصل، خاض محمد علي تسع مباريات بنحو 810 دقائق في موسم 2021-2022.

ولكن طموحات حارس الوصل اصطدمت بالمدرب البرازيلي هيلمان الذي أخرجه من حساباته تماماً، ولم يُشركه في أي مباراة خلال موسم 2022-2023.

وفي الموسم الأول للمدرب الحالي للوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، خاض اللاعب مباراة واحدة فقط في الموسم الماضي، واستمر خلال 18 جولة متتالية في الموسم الحالي دون أن يكون له حضور في مباريات الدوري، قبل أن يُشرَك أساسياً في الجولتين الـ19 والـ20.

وأبدى محمد علي سعادته البالغة بوجوده أساسياً في مباريات الوصل، مديناً بالفضل للحارس خالد السناني الذي تعلم منه الكثير، على حد قوله.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خالد السناني يُعد من أفضل حراس المرمى، واستفدت منه في كل وحدة تدريبية خضتها معه، والتنافس بين اللاعبين يصب في مصلحة الفريق».

وأضاف: «الأرقام الشخصية ليست هي الأهم بالنسبة لي، المهم أن نواصل العمل بالطريقة نفسها التي ظهرنا بها أمام الجزيرة، لنصل إلى مركز يؤهلنا للمشاركة في البطولات الآسيوية، وأعتقد أن الفريق بما يملكه من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجمهور كبير، قادر على أن يُنهي الموسم بأفضل صورة ممكنة».

محمد علي:

. استفدت كثيراً من خالد السناني.. والتنافس بين اللاعبين في مصلحة الفريق.

. الأرقام الشخصية لا تعنيني كثيراً.. المهم أن يُنهي الوصل الموسم بأفضل صورة.