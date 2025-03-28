«بيليه» البطائح يخطف «النصر».. وبني ياس يتذوق «الانتصار» على مائدة العروبة 

اطمأن البطائح بنسبة كبيرة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مهماً على مستضيفه النصر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد آل مكتوم في افتتاح الجولة الـ19.

ويدين «الراقي» في هذا الانتصار إلى لاعبه محمد جمعة (بيليه)، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية من داخل الصندوق سكنت على يسار الحارس (35).

ورفع البطائح رصيده إلى النقطة الـ19 في المركزالـ12، مبتعداً بفارق تسع نقاط عن دبا الحصن، صاحب المركز الـ13، فيما توقف رصيد العميد عند 26 نقطة.

من جانبه، عاد بني ياس إلى سكة الانتصارات من جديد بعد فوزه على ضيفه العروبة 2-1.

وجاء الهدف الأول للسماوي من خطأ ارتكبه مدافع العروبة ميشيل دريفكي، الذي مرر كرة بالخطأ قطعها لوسامبا، الذي مرر كرة إلى يوسف نياكاتي تابعها في المرمى (14).

لكن العروبة نجح في إدراك التعادل بوساطة فيف أوتابور (27)، فيما تمكن يوسف نياكاتي من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه بعد مجهود فردي مميز (78).

ورفع بني ياس رصيده إلى النقطة الـ22 ليصعد للمركز العاشر، فيما بقي رصيد العروبة كما هو عند ثلاث نقاط.