«دورة حتا الرمضانية» تتوّج الأبطال في 10 ألعاب

اختتمت فعاليات «دورة حتا الرمضانية» وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري لافت، مؤكّدة مكانتها كأحد أبرز الأحداث الرياضية المجتمعية في منطقة حتا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّدت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أن الدورة التي أقيمت بدعم من اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، شهدت مشاركة واسعة، حيث تنافس الرياضيون في أجواء حماسية مملوءة بالتحدي والندية.

وشهدت النسخة الحالية من الدورة، التي تأتي في إطار حملة «رمضان في دبي»، مشاركة قياسية في 10 ألعاب رياضية متنوّعة، تم تتويج الفائزين بها.

وفي منافسات كرة القدم، توّج فريق الصاعقة بلقب البطولة عقب فوزه على فريق الوطن، أما في فئة المؤسسات، فقد انتزع فريق جمارك حتا اللقب متفوقاً على فريق جوازات منفذ حتا.

وفي منافسات الكرة الطائرة للرجال، توج فريق أونلي فريش باللقب بعد تفوقه على فريق أون بلان. أما في بطولة الكرة الطائرة للسيدات الفئة المفتوحة، فقد توج فريق زعبيل باللقب. وفي فئة الفتيات تحت 18 سنة، فاز فريق كلباء بالمركز الأول، وفي فئة الناشئين، حقق فريق عام المجتمع المركز الأول.

وفي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، توّج فريق العميد بالمركز الأول، أما في بطولة الألعاب الإلكترونية، فقد أحرز عبدالله سيف المركز الأول في فئة الفردي، كما حقق أيضاً لقب فئة الزوجي برفقة سيف مايد، فيما تُوّج عبدالله السعيد بلقب فئة المواهب الصاعدة تحت 15 سنة.

وشهدت منافسات رفع الأثقال مستويات أداء عالية، حيث فاز خميس حسن غزوان بالمركز الأول في فئة «بنش بريس تحت 75 كغم»، بينما حقق عبدالله جمعة الكعبي لقب فئة «75 إلى 90 كغم»، وكان المركز الأول في فئة «فوق 90 كغم» من نصيب عبدالله غانم. وفي منافسات «ديد ليفت»، فاز عيسى سعيد محمد بلقب فئة «تحت 75 كغم»، فيما حقق محمد محمود حافظ المركز الأول في فئة «تحت 90 كغم»، بينما أحرز ماهر خليل المركز الأول في فئة «فوق 90 كغم».

وفي مسابقة شد الحبل، حقق فريق A25GYM اللقب بعد مواجهة قوية مع فريق العقرب الذي جاء وصيفاً، بينما احتل فريق ذئاب 11 المركز الثالث.

تتويج «الريشة الطائرة» و«الجري»

توّجت مشاعر إبراهيم سليمان بالمركز الأول في فئة الفردي المفتوح، في بطولة الريشة الطائرة للسيدات، بينما أحرزت غريبة عيسى البلوشي لقب فئة المواطنات، أما في فئة تحت 15 سنة مفتوح، فقد فازت مارية عبدالله مرشد بالمركز الأول، بينما تفوقت ريان علي البدواوي في فئة تحت 15 سنة مواطنات.

وفي سباق الجري فاز عبيد النعيمي بالمركز الأول في فئة رجال مواطنين، بينما أحرز خالد البدواوي المركز الأول في فئة رجال مواطنين - حتا، وحقق موليسا وييفن لقب الفئة المفتوحة للرجال، أما في فئة السيدات فكانت حمدة آل علي الفائزة بالمركز الأول في فئة المواطنات، بينما تصدرت ديريبا تشالتو فئة السيدات المفتوحة.

وفي فئة الناشئين تحت 18 سنة للمواطنين، حلّ عبداللطيف الصابري في المركز الأول، بينما جاء حمد البدواوي في صدارة فئة الناشئين لمواطني منطقة حتا، وحقق جيمي أديل المركز الأول في الفئة المفتوحة للناشئين، أمّا في فئة الناشئات تحت 18 سنة المفتوحة، فقد فازت جاريت مايسي بالمركز الأول.

وفي فئة البنين تحت 13 سنة للمواطنين أحرز سالم الدرمكي المركز الأول، بينما فاز خليفة عامر بن ضاعن بفئة مواطنين - حتا، وفي الفئة المفتوحة جاء سيد شهاب الدين في المركز الأول، أما في فئة البنات المواطنات فتصدرت شوق أحمد، فيما فازت الجود حمد البدواوي بلقب فئة مواطنات - حتا، وحصلت سيفا بالان سريبا على المركز الأول في الفئة المفتوحة.