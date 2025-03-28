6.4 ملايين درهم كلفة «الصافرة الأجنبية» في الدوري منذ 2021

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن 38 حكماً أجنبياً أداروا مباريات في دوري المحترفين لكرة القدم، منذ بدء الاستعانة بالصافرة الأجنبية في أكتوبر 2021 حتى الجولة الـ18 من الموسم الحالي 2024-2025، إذ شهدت المواسم الثلاثة الماضية في الدوري مشاركة 28 حكماً أجنبياً، إضافة إلى ظهور 10 قضاة ملاعب في الجولات الـ18 المنقضية من الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

ووفقاً للإحصائية، فإن فريق الوحدة يتصدر قائمة أكثر الأندية طرفاً في المباريات التي أدارها قضاة أجانب منذ بدء الاستعانة بالحكام الأجانب، وذلك بـ18 مباراة، فيما يحل العين في المركز الثاني بـ17 مباراة، والوصل ثالثاً بـ9 مباريات، ويأتي شباب الأهلي والشارقة في المركز الرابع بثماني مباريات لكل منهما، وكل من الجزيرة وكلباء والنصر في المرتبة الخامسة بأربع مباريات لكل منهما، فيما ظهرت الصافرة الأجنبية في مباراتين لفريق عجمان، وفي مباراة واحدة لكل من خورفكان والإمارات، عندما كان الأخير يلعب في دوري المحترفين قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وبلغت الكلفة الإجمالية للصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي منذ بدء الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في أكتوبر 2021 حتى الآن 6 ملايين و460 ألف درهم، علماً أن اتحاد كرة القدم كان قد أعلن رسمياً أن كلفة استقطاب طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة يبلغ 170 ألف درهم.

وظهرت الصافرة الأجنبية للمرة الأولى في الدوري خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، ضمن الجولة السابعة بموسم 2021-2022، إذ قاد الحكم التركي جونيت شاكير المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.

ويتصدر شباب الأهلي حالياً ترتيب الدوري للموسم الحالي 2024-2025 برصيد 47 نقطة، يليه الشارقة في المركز الثاني بـ40 نقطة، والوحدة ثالثاً برصيد 31 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 30 نقطة، والعين خامساً بـ29 نقطة.

الشامسي: بعض المباريات تتطلب الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية

وليد الشامسي. من المصدر

قال وكيل اللاعبين والمحلل الرياضي، وليد الشامسي، إنه كان بالإمكان أن يتم صرف المبالغ التي أُنفقت على استقدام الصافرة الأجنبية في تطوير التحكيم المحلي، وعمل معسكرات تأهيل وورش عمل لهم، فضلاً عن إرسال بعضهم للمشاركة في دورات تحكيم في البلاد المتقدمة كروياً، خاصة ألمانيا وبريطانيا، بهدف تأهليهم بشكل أفضل، خصوصاً على صعيد قضاة الملاعب الصاعدين.

وأضاف وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك مباريات تتطلب الاستعانة بحكام أجانب، وهناك دول تدفع مبالغ أكثر مما تدفعه أنديتنا المحلية لاستقطاب حكام أجانب، لكن هذه الدول تقوم بدفع كلفة الحكام الأجانب من عائدات الاستثمار الفعلية التي تقوم بها روابط كرة القدم لديها، بمعنى أن هذه المبالغ التي تصرف على التحكيم الأجنبي تأتي من عائدات الدعاية والإعلانات، على العكس تماماً من الواقع لدينا، إذ تقوم شركات كرة القدم في الأندية المحلية بتحمل كلفة الاستعانة بالحكام الأجانب»، وأضاف الشامسي: «الأندية الكبيرة في الدوري الإماراتي هي التي تستعين بالتحكيم الأجنبي».

. 18 مباراة للوحدة في دوري المحترفين أدارها قضاة ملاعب أجانب.

. 170 ألف درهم كلفة استقطاب طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة.