«الأبيض» أمام كوريا الشمالية.. فرصة أخيرة

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم في الساعة 10:15 من مساء اليوم، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، مباراة مصيرية تعد بمثابة الفرصة الأخيرة، أمام نظيره منتخب كوريا الشمالية، ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ لا خيار أمام «الأبيض» الإماراتي في هذه المباراة سوى الفوز، وحصد النقاط الثلاث، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، بجانب انتظار هدايا الآخرين للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى المونديال، وفي حال تعثره فإن حظوظه ستتضاءل، حتى عن طريق الملحق.

الخسارة الأخيرة للمنتخب أمام إيران بهدفين نظيفين أدت إلى ابتعاده عن المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى المونديال بفارق ست نقاط عن المنتخب الأوزبكي الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة، لكنه يأمل استعادة تفوقه، على أمل أن تخدمه نتائج المنتخبات الأخرى في هذه الجولة اليوم، وذلك إذا تعثّر المنتخب الأوزبكي أمام مضيفه المنتحب الإيراني المتصدر، وكذلك قطر أمام قيرغيزستان.

ولن تكون مباراة «الأبيض» اليوم، التي يديرها الحكم السعودي محمد الهويش، سهلة بأي حال من الأحول، رغم أنه نظرياً يواجه منتخباً متواضعاً، مثل المنتخب الكوري الشمالي الذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، لكن ورغم ترتيبه المتأخر إلا أن المنتخب الكوري يلعب في بعض الأحيان بشراسة، كما بدا ذلك في مباراة الذهاب في أكتوبر الماضي، التي فرض خلالها على «الأبيض» التعادل الإيجابي 1-1، وفقد خلالها المنتخب نقطتين ثمينتين في سباق التأهل إلى المونديال، ولهذا فلاعبو المنتخب مطالبون اليوم بالقتال في الملعب حتى آخر دقيقة من عمر المباراة من أجل الفوز، وتحسباً لأي مفاجآت.

وتمثل هذه المباراة أيضاً تحدياً جديداً لمدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، لتصحيح مسار المنتخب واستعادة توازنه من جديد.

ويتصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة بـ19 نقطة، ويحل أوزبكستان ثانياً برصيد 16 نقطة، والإمارات ثالثاً بـ10 نقاط، متفوقاً على قطر «الرابع» بفارق الأهداف، ويأتي قيرغيزستان خامساً بثلاث نقاط، وكوريا الشمالية سادساً بنقطتين فقط.

ويتوقع أن يقوم مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، بإحداث بعض التغييرات في صفوف المنتخب، سواء في طريقة اللعب أو في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، خصوصاً على صعيد خطي الدفاع والهجوم، على ضوء الثغرات الدفاعية والسلبيات التي صاحبت الأداء في المباراة السابقة أمام إيران، كما أن قائمة المنتخب الأساسية تشهد عودة اللاعب ماركوس ميلوني الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإنذارات.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت إلى الرياض أمس، بعدما أنهى المنتخب معسكراً قصيراً في منطقة جبل علي في دبي، إذ عكف المدرب باولو بينتو خلال التدريبات الأخيرة على معالجة الأخطاء والسلبيات التي كشفتها مباراة إيران.

واختتم «الأبيض» تحضيراته للمباراة بأداء تدريبه الرئيس، أمس، في الرياض.

في المقابل، فإن المنتخب الكوري الشمالي، ورغم تعرضه لخسارة كبيرة أمام قطر بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، إلا أنه يخوض هذه المباراة دون ضغوط نفسية على لاعبيه، بعدما خرج من حسابات التأهل المباشر للمونديال.