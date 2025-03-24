«الحبتور» يُتوّج ببطولة «مارس» للبولو

تُوّج فريق الحبتور بطلاً لبطولة شهر مارس للبولو التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وشارك فيها أربعة فرق وبهانيكاب من أربعة إلى ستة جول.

وجاء فوز فريق الحبتور بكأس البطولة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق جهانجيري بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت المباراة الختامية، فقد فاز فريق بنسالي على فريق ذئاب دبي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.