رؤساء اتحادات: «ند الشبا» علامة بارزة في أجندة الرياضة الإماراتية

أكد رؤساء اتحادات رياضية ومسؤولون أن النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، حققت نجاحات فنية وتنظيمية كبيرة، ورسخت مكانتها كأكبر حدث رياضي من نوعه، والذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأشادوا بالدورة وإسهامها في تطوير الرياضة الإماراتية والارتقاء بمستوى الرياضيين، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاحتكاك مع رياضيين دوليين بمستويات عالية، وخوض منافسات قوية في هذه الفترة، الأمر الذي يحقق العديد من الفوائد الرياضية، إلى جانب نشر ممارسة الرياضة، وجذب العائلات لمتابعة البطولات.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للمبارزة: «إن دورة ند الشبا الرياضية أصبحت علامة بارزة في أجندة الرياضة الإماراتية، ومحطة رئيسة سنوية في روزنامة اتحاد المبارزة، بفضل التطور المستمر الذي تشهده، والإقبال المتزايد على المشاركة في منافساتها، ما يعزز مكانتها كإحدى أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة».

وأشار الشيخ سالم القاسمي إلى أن مشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة من 13 دولة في منافسات المبارزة ضمن الدورة، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البطولة، مؤكداً الأثر الفني والترويجي الكبير الذي تحققه في توسيع قاعدة المشاركة في مختلف الرياضات، ومن بينها المبارزة.

وأوضح أنه «من خلال تنظيم النسخة الخامسة من بطولة المبارزة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نجحنا في جذب اهتمام العديد من أفراد المجتمع لهذه الرياضة، وتلقينا طلبات متزايدة للمشاركة فيها، كما استطعنا استقطاب العديد من الأشبال والناشئين إلى هذه الرياضة الأولمبية العريقة».

وأشار إلى أن «المكانة المرموقة للدورة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الجوائز المالية المتميزة، تجعلها وجهة مثالية للمنافسة والتطوير الرياضي».

من جهته، أكد رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، أن «دورة ند الشبا الرياضية تمثل ركيزة أساسية في دعم وتعزيز رياضة ألعاب القوى، حيث نجحت منافسات الجري على الطريق في استقطاب أعداد كبيرة من المشاركين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الإماراتيون والمقيمون. ويعكس هذا النجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على الدورة لترسيخ ثقافة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مع التركيز على نشر وتطوير ألعاب القوى، باعتبارها من الركائز الأساسية للرياضة التنافسية».

وشدد اللواء المر على التزام الاتحاد بتسخير جميع إمكاناته لإنجاح الحدث، مؤكداً أن «الشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وكل الجهات الرياضية والمجتمعية تمثل حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد». وأضاف أن «طموح الاتحاد يتجاوز مجرد تنظيم الفعاليات، بل يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى ألعاب القوى، من خلال تعزيز المبادرات الرائدة، وصقل المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية عالمية قادرة على استضافة كبريات البطولات».

نورة الجسمي: إدراج الريشة الطائرة ضمن قائمة الألعاب أكبر إنجاز لنا

أكدت رئيسة اتحاد الريشة الطائرة نورة الجسمي، نجاح منافسات الريشة الطائرة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، التي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من المواطنين ومختلف الجنسيات المقيمة في الدولة. وقالت: «أكمل الاتحاد عامين ونصف العام منذ إشهاره رسمياً، وإدراجنا للمرة الأولى ضمن قائمة الألعاب بدورة ند الشبا الرياضية نعتبره أكبر إنجاز لنا، إضافة إلى الإنجازات المهمة التي حققناها خلال هذه الفترة القصيرة».

وأوضحت الجسمي أن «إدراج الريشة الطائرة ضمن جدول فعاليات دورة ند الشبا الرياضية يعزز مكانة اللعبة محلياً، ويدعم خطة الاتحاد التطويرية، وزيادة أعداد الممارسين في جميع أنحاء الدولة».

وأكدت الجسمي أن «الريشة الطائرة خرجت بمكاسب عدة من الدورة، خصوصاً أن هذه المشاركة تأتي في إطار مبادرة (الطريق إلى لوس أنجلوس 2028)، إذ يهدف الاتحاد لإعداد لاعبين إماراتيين من ذوي الإمكانات الأولمبية، وتأهيلهم للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

هدى المطروشي: نموذج يُحتذى في عالم الرياضة

أشادت رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، بالمستوى الرفيع للإجراءات التنظيمية والأجواء الاستثنائية التي تشهدها دورة ند الشبا الرياضية، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى في عالم الرياضة، وقالت في تصريح: «إن مشاركة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث للمرة الأولى في دورة ند الشبا الرياضية تُعد إنجازاً رياضياً نوعياً، وخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة رياضة الخماسي الحديث على الساحتين المحلية والدولية، ونحن فخورون بهذه المشاركة التي حظيت بإقبال واسع من الرياضيين من كلا الجنسين، ومن مختلف المستويات، وهو ما يعكس شغف الشباب بهذه الرياضة الأولمبية، ويُسهم بشكل كبير في نشرها وتوسيع رقعة ممارستها بين شبابنا وشاباتنا».

وأكدت الدكتورة المطروشي أن النجاح الباهر الذي حققته الدورة في استقطاب نخبة الرياضيين، وتقديم تجربة رياضية فريدة، يُعتبر دليلاً واضحاً على التميز التنظيمي والتكامل بين الجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق هذا الحدث البارز.

• نجاح كبير للنسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية.. «فنياً وتنظيمياً».