"الأبيض" يصل طهران لمواجهة نظيره الإيراني غدا

وصل المنتخب الوطني لكرة القدم ،اليوم، إلى طهران.

وسيواجه "الأبيض"، غدا، نظيره الإيراني على استاد آزادي ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يؤدي المنتخب الوطني مرانه الأساسي الليلة.



ويتواجد منتخبنا الوطني في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المنتخب الإيراني المتصدر بـ 16 نقطة، والمنتخب الأوزبكي الثاني برصيد 13 نقطة.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته، أمس، في ملعب جبل علي بدبي، قبل السفر إلى طهران حيث وصلت البعثة صباح اليوم وتضم 27 لاعبا استعدادا لخوض لقاء الغد.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ تدريباته في ملعب جبل علي في الأسبوع الأول من مارس الجاري، بمشاركة 13 لاعبا قبل أن ينضم اليه لاعبو الشارقة وشباب الأهلي والوصل والنصر بعد فراغهم من مشاركتهم الخارجية مع أنديتهم.

وكان التدريب الختامي في دبي قد شهد رفع درجة الاستعداد، والتركيز على الجانبين الدفاعي والهجومي بما يتناسب مع أهمية اللقاء كونه على أرض المنتخب الإيراني، حيث ستكون الخيارات مفتوحة أمام المدرب من بين 9 لاعبين في هذا المركز تم اختيارهم لقائمة الفريق.

وأكد باولو بينتو في تصريحاته أن الفريق عمل بجدية كبيرة استعدادا لهذه المباراة المهمة أمام أفضل فرق المجموعة في التصفيات، موضحا أن ذلك لا يمنع أن يكون الهدف هو تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أفضل نتيجة رغم صعوبة اللقاء كونه خارج الأرض.

وأشار بينتو إلى أن اللاعبين الجدد المنضمين مؤخرا للمنتخب الوطني استطاعوا ان يتكيفوا بشكل جيد مع زملائهم لافتا إلى أن اللاعب ماكنزي قد انضم متأخرا إلى الفريق بسبب الإصابة.

وأضاف بينتو :" واجهنا صعوبات في المباراتين السابقتين أمام منتخب ايران في كأس آسيا والتصفيات، لكننا تعلمنا جيدا من هذه التجربة وعلينا اظهار ذلك في لقاء الغد. كنا نحتاج للمزيد من الوقت من أجل التحضير لهذه المباراة ومباراة الجولة الثامنة أمام كوريا الشمالية لكننا واثقون من إصرار اللاعبين وعزيمتهم على تقديم الأفضل".