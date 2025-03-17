المصرية ابتسام تُتوَّج بلقب «سيدات الدرّاجات الهوائية»

تُوِّجَت المصرية، ابتسام زايد، بلقب الفئة المفتوحة للسيدات في سباق الدرّاجات الهوائية 74 كيلومتراً، الذي أُقيم ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأعطى رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية منصور بوعصيبة، شارة انطلاق السباق بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي.

وفازت ابتسام زايد بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للسيدات، بعد إنهائها السباق في زمن 1:48:03 ساعة، متفوقة بثانية واحدة على الأوكرانية تيتيانا ياشكينكو التي أنهت السباق في زمن 1:48:04 ساعة، وحلّت الأوكرانية أولها شيكل في المركز الثالث بزمن 1:48:52 ساعة.

وفي فئة الهواة المواطنين، فاز سعيد حسن بالمركز الأول بزمن 1:34:53 ساعة، متفوقاً بثانية واحدة على راشد محمد البلوشي الذي جاء في المركز الثاني بزمن 1:34:54 ساعة، وثانيتين على سعيد مروان البلوشي الذي حلَّ في المركز الثالث بزمن 1:34:55 ساعة.

وفي فئة الهواة المواطنات، فازت عائشة فولاذ بالمركز الأول بزمن 1:59:32.5 ساعة، تلتها غاية إبراهيم المحرزي في المركز الثاني بزمن 1:59:32.7 ساعة، وحلّت فرح المري في المركز الثالث بزمن 1:59:32.9 ساعة.

وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات، فازت الفرنسية آن خا بالمركز الأول بزمن 1:01:54 ساعة، تلتها التايلاندية تشيتلادا ثانومساك في المركز الثاني بزمن 01:07:51 ساعة، وحلّت الهولندية جوهانا هأوبينك في المركز الثالث بزمن 01:30:47 ساعة.

وفي فئة الفرق للهواة، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول، حيث كان توقيت أعضاء الفريق مجتمعين 4:45:06.8 ساعات، تلاه فريق ايه بي إتش في المركز الثاني بزمن 4:45:34.9 ساعات، وحلَّ فريق تورك في المركز الثالث بزمن 4:45:39.4 ساعات.

الهلال يُحلّق في صدارة الكرة الطائرة

عزز فريق الهلال صدارته للمجموعة الثانية في بطولة الكرة الطائرة المُقامة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وذلك بعد فوزه على فريق التداوي2 بنتيجة (3-1) في مباراة قوية حافلة بالندية والتكافؤ بين الفريقين، امتدت لأربعة أشواط على مدار 107 دقائق، وكادت أن تستمر إلى أكثر من ذلك لولا تفوق فريق الهلال في الشوط الأخير، وتم تكريم اللاعب ميشيل فيدريزي من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

من جانبه، جدد فريق السماوي آماله للتأهل بعد تحقيق الفوز الأول له في البطولة على فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية من البطولة، بنتيجة (3-1)، وفي نهاية المباراة، تم تكريم اللاعب آنتون من فريق السماوي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.