ضيف جديد يهزم حامل لقب «طائرة ند الشبا»

مفاجآت كبيرة شهدتها انطلاقة بطولة الكرة الطائرة المقامة ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

فقد تمكّن الضيف الجديد على البطولة فريق «التداوي 1» من التغلب على زعبيل «حامل لقب» بنتيجة (3 – 1).

ورغم فوز زعبيل بنتيجة الشوط الأول، 27-25، فإن فريق «التداوي 1» تمكن من الفوز في ثلاثة أشواط متتالية وبنتائج (25-20، 25 – 23، 25 – 21).

وفي المباراة الثانية تمكّن فريق العميد من الفوز على فريق «إتش إف إتش» بنتيجة (3 – 2)، إذ افتتح فريق «إتش إف إتش» المباراة بالفوز بنتيجة 25 – 22، وتمكن فريق العميد من معادلة النتيجة بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 21، وفي الشوط الثالث استعاد «إتش إف إتش» توازنه وتمكن من الفوز بنتيجة 25 – 22، وعاد فريق العميد للتعادل بعد فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25 – 20، ليخوض الفريقان شوطاً حاسماً فاز فيه العميد بنتيجة 15 – 10.

من جانبه، أعرب الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، عن سعادته بمشاركة الكرة الطائرة للسنة الـ12 على التوالي في منافسات دورة ند الشبا الرياضية، التي ارتبط اسمها برياضة الكرة الطائرة منذ نسختها الأولى.

وقال السلمان في تصريحات صحافية: «نحن فخورون في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة بالتواجد في كل نسخ البطولة، التي شهدت عبر الأعوام الماضية الكثير من التطورات، على مستوى الأداء والتنظيم».

وأضاف: «نتوقع أن تكون البطولة هذا العام مميزة للغاية نظراً إلى مشاركة العديد من اللاعبين البارزين على مستوى العالم، وأدعو مشجعي الكرة الطائرة إلى الحضور والاستمتاع بمشاهدة هذه النخبة من الرياضيين المشاركين في البطولة، كما أدعو جميع اللاعبين المحليين إلى الحضور والاستفادة من وجود هؤلاء اللاعبين ومشاهدتهم عن قرب».

منافسات قوية في «سلة الكراسي المتحركة»

شهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات قوية بين الفِرَق المشاركة في يومها الرابع، إذ فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة (20-18)، مواصلاً بذلك صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بست نقاط.

كما واصل فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مزاحمة فريق بلدية دبي على الصدارة بعد فوزه على فريق الهمم بنتيجة (24–13)، رافعاً رصيده أيضاً إلى ست نقاط، فيما تمكّن فريق محاكم دبي من الفوز بسهولة على فريق دائرة المالية بنتيجة (27–16).

ندية وإثارة في منافسات شد الحبل

تتواصل منافسات بطولة شد الحبل، التي شهدت في يومها الثاني ندية، وإثارة قوية بين الفرق المشاركة، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً يتابع البطولة بحماسة، حيث فاز فريق الحرس الوطني على فريق شرطة دبي في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية بنتيجة (2–صفر)، كما فاز فريق وزارة الدفاع على فريق جهاز أمن الدولة بدبي بنتيجة (2–صفر)، وفاز فريق الدفاع المدني برأس الخيمة على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة (2–صفر)، وفاز فريق القوات البرية على فريق وزارة التربية والتعليم بنتيجة (2–صفر).