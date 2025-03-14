العبيدلي يمثل الإمارات في «كونغرس التجديف الحديث»

تشارك الإمارات في اجتماعات الاتحاد الدولي للشراع والتجديف السريع 2025 (الكونغرس العالمي 2025)، التي تبدأ، اليوم، في مدينة لوزان السويسرية، وتستمر إلى الغد.

ويمثل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في الاجتماعات، الأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، إلى جانب ممثلي 160 اتحاداً وطنياً من جميع قارات العالم، يجتمعون من جديد لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الأولمبية الجديدة 2024-2028،وانتخاب اللجان المعاونة والفرعية، ودراسة الملفات المتعلقة بمستقبل البطولات.

وقال العبيدلي في تصريحات صحافية إن رياضة التجديف الحديث تحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الذي وجّه بالعمل على زيادة الاهتمام بها، وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال إدراج الأنشطة المستحدثة، مثل التجديف الافتراضي على الجهاز، والتجديف الشاطئي، والتجديف البحري.

وأوضح العبيدلي أن المؤتمر العالمي للتجديف 2025 الذي يعقد كل أربع سنوات، سيناقش إلى جانب العملية الانتخابية، العديد من الموضوعات، من بينها قوانين التجديف العالمية، والتغييرات المقترحة في النظام الأساسي، وأخلاقيات العمل، وتغييرات القواعد التنظيمية المقترحة، والقوارب ووزنها، والمعدات، وواجبات لجان التحكيم، ولوائح مكافحة المنشطات، ولائحة دورة الألعاب الأولمبية لأولمبياد أصحاب الهمم.