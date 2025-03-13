العــنــزي يقود «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى التأهل

حجز فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» مقعده في ربع نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه الكبير على نظيره «المركز البحري الخاص» 4-1، أول من أمس، على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي الذي يحتضن جميع مباريات البطولة.

وبات «الأرشيف والمكتبة الوطنية» خامس المتأهلين إلى دور الثمانية بعد «مدارس الإمارات الوطنية» و«مكتب الأمين العام» و«دائرة القضاء» و«قطاع الشؤون المالية والمشتريات».

ونال الفريق، الذي يقوده المدافع السابق لمنتخب الإمارات مهند العنزي، بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى عقب فوزه على المركز البحري الخاص، الذي كان يحتاج إلى التعادل من أجل التأهل، لكن «الأرشيف والمكتبة الوطنية» تمكن من تحقيق الانتصار عن طريق رباعية جيان نجونا «هدفين» ولاحج النوفلي ومهند العنزي، بينما سجل للمركز البحري الخاص سامويل أمواكو.

وفي المباراة الأخرى، واصل فريق «مدارس الإمارات الوطنية» انتصاراته وتمكن من تجاوز المركز الوطني للمناصحة بهدفين لهدف عن طريق إبراهيم محمد هلال وأحمد سمير، وسجل حمدان محمد المحرمي هدف المركز الوطني للمناصحة، ومع ختام منافسات المجموعة الأولى، حقق فريق «مدارس الإمارات الوطنية» العلامة الكاملة «تسع نقاط»، مقابل ست نقاط لفريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، فيما ودّع «المركز البحري الخاص» البطولة بعدما جمع ثلاث نقاط، وكذلك «المركز الوطني للمناصحة» الذي لم يحصد أي نقطة.

العنزي: أقوى بطولة

أشاد اللاعب الدولي السابق، مهند العنزي، بالنسخة الـ12 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، ووصفها بأنها الأقوى نظراً إلى وجود أفضل اللاعبين.

وقال مدافع فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»: «عملت الفرق على تعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين، لذلك نشاهد أسماء على مستوى عالٍ، مثل المهاجم سيباستيان تيغالي والبرازيلي إلتون، إضافة إلى نجوم من مسابقات خارجية»، وأضاف: «من وجهة نظري هي أقوى بطولة من الناحية الفنية وحتى التنظيمية، ونتوقع أن تزداد المنافسة صعوبة في الأدوار الإقصائية».

يذكر أن البطولة تحظى بمشاركة 16 فريقاً خلال شهر رمضان المبارك وتستمر إلى 20 مارس الجاري، وتقام برعاية تسويقية من قبل طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.