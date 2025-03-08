فريق الإمارات يضرب موعداً مع «هولندا» في نهائي البادل بدورة ند الشبا

تأهل فريق الإمارات إلى المباراة النهائية لبطولة البادل، المقامة ضمن منافسات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويُقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن الفريق الإماراتي من الفوز على نظيره الكويتي، في الدور نصف النهائي بنتيجة (2-1)، بعدما تغلب ثنائي فريق الإمارات إنريك غويناجا وإجناسيو فيلارينو، في الجولة الأولى على الثنائي الكويتي عبدالعزيز رضا وطلال القحطاني بنتيجة 6-2 و6-2، فيما عادل فريق الكويت النتيجة عن طريق الثنائي، عبدالرحمن العوضي ويوسف صالح، بعد فوزهما على الثنائي الإماراتي، فارس الجناحي، وماجد الجناحي، في الجولة الثانية، بنتيجة 6-3 و6-2، وأعاد الثنائي إنيغو غوفري وأرناو أياتس الكفة لمصلحة الفريق الإماراتي بعد تغلبهما على الثنائي الكويتي أحمد شعبان وحسين الصراف، بنتيجة 6-1 و6-0.

كما تأهل فريق هولندا إلى النهائي أيضاً بعد فوزه على فريق إيران بنتيجة (2-0)، حيث أنهى الثنائي الهولندي ماتس غروين وكاي غروين الجولة الأولى أمام الثنائي الإيراني بهدور باسيرات وأمير جامشدي بنتيجة 6-1 و6-1، وأكد الثنائي الهولندي يانك فيرواتر ونيكولاس فان بيتو تفوق فريقهما بالفوز في الجولة الثانية على الثنائي فرساد شاهي وأريا روغاني بنتيجة 6-3 و7-6.

من ناحية أخرى، حلّق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب بطولة الجوجيتسو المقامة ضمن منافسات دورة ند الشبا، فيما حل نادي العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس للجوجيتسو.

وكانت بطولة الجوجيتسو قد شهدت مشاركة واسعة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتميّزت المنافسات بأجواء حماسية في ظل حضور جماهيري كبير.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران، وعضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية، عادل البناي.

وشدد يوسف البطران، على أهمية الشراكة بين اتحاد الجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي، لتنظيم هذا الحدث المميز سنوياً ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا الحدث يشكل منصة رائدة تجمع نخبة الرياضيين في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانة الجوجيتسو كرياضة شعبية تملك قاعدة عريضة من الممارسين من مختلف الفئات».

وأضاف: «رياضة الجوجيتسو مازالت تواصل تحقيق إنجازات بارزة، سواء على مستوى تطوير المواهب، أو تنظيم واستضافة البطولات أو صناعة الأبطال، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من فريق عمل الاتحاد.

4300 عدّاء يشاركون في سباق الجري الليلة

يشارك ما يزيد على 4300 عدّاء وعدّاءة، من مختلف الجنسيات والأعمار، في سباق الجري الذي يقام الليلة ضمن منافسات دورة ند الشبا.

وأكد بيان صادر عن اللجنة المنظمة أن سباق الجري سينطلق في التاسعة مساءً من مضمار ميدان، وسيخصص سباق الـ10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، ويسمح فيه بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى.

وأضاف البيان: «يتضمن سباق الـ5 كيلومترات الفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، من عمر 50 سنة فما فوق، على أن يتضمن سباق الـ4 كيلومترات فئات الصغار المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة».