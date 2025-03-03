لاعب بالاس يعاني إصابة خطرة في الرأس

تعرّض كريستال بالاس لضربة قوية، بعدما نُقل مهاجمه جان-فيليب ماتيتا إلى المستشفى، إثر إصابته في الرأس، بعد تدخل قوي من ليام روبرتس، حارس مرمى ميلوول، خلال مواجهة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول من أمس.

وفاز بالاس 3-1 ليتقدم إلى دور الثمانية، لكن إصابة ماتيتا خيّمت على الفوز.

وقال رئيس بالاس، ستيف باريش، بين شوطي المباراة، إن تدخل روبرتس على اللاعب الفرنسي، البالغ عمره 27 عاماً، هو الأكثر تهوراً الذي يراه في كرة القدم، وإن ماتيتا تعرض لجرح بالغ خلف الأذن. وحصل روبرتس على بطاقة حمراء، بعدما خرج من مرماه وارتقى عالياً ليبعد كرة طولية، لكن قدمه اصطدمت برأس ماتيتا.