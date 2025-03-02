مباراة بين أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» في كأس منصور بن زايد غداً

يلتقي غدا الاثنين، أبطال كأس الخليج العربي بنسختيه 18 و21، في الافتتاح الرسمي للنسخة 12 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والتي تقام على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي بتنظيم من ديوان الرئاسة.

وتشهد المباراة الاستعراضية مواجهة بين نجوم خليجي 18 بقيادة إسماعيل مطر، ونجوم خليجي 21 بقيادة عمر عبدالرحمن.

ويمثل فريق أبطال «خليجي 18» كل من وليد سالم، وبشير سعيد، وعبدالرحيم جمعة، وهلال سعيد، وسبيت خاطر، وفيصل خليل، ويوسف جابر، إلى جانب إسماعيل مطر.

فيما يمثل فريق أبطال «خليجي 21» كل من يوسف البيرق، ومهند العنزي، وخميس إسماعيل، وأحمد علي، وحبوش صالح، وإسماعيل الحمادي، ومحمد فوزي، إلى جانب عمر عبد الرحمن.

وعقب المباراة الاستعراضية، ستقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة، حيث يلتقي فريق مكتب الأمين العام مع فريق مكتب الشؤون الخاصة، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق مكتب البعثات الدراسية، مع فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ويشارك 16 فريقا في البطولة التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، وتقام بنظام المجموعات «دوري من دور واحد»، وتم خلالها تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.