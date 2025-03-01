دورة ند الشبا تنطلق اليوم بمنافسات «الفئة الذهبية» للبادل

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الكبرى من نوعها التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وسجل نحو سبعة آلاف رياضي ورياضية مشاركتهم حتى الآن في الدورة، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن اللجنة المنظمة، وسط توقعات بزيادة عدد المشاركين، خصوصاً مع تمديد فترة التسجيل في معظم الرياضات التي تشهد إقبالاً كبيراً لإتاحة الفرصة للرياضيين والرياضيات من مختلف الجنسيات للمشاركة في الدورة.

ويتنافس المشاركون في 11 لعبة رياضية هي الكرة الطائرة والبادل والجوجيتسو والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة وسباق الجري وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل وتحدي الموانع، إضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».

وتتجه الأنظار الليلة إلى صالة البادل في مجمع ند الشبا الرياضي، التي تحتضن منافسات بطولة الاتحاد الدولي (الفئة الذهبية) لمنافسات البادل، بإقامة مباريات الدور نصف النهائي، علماً بأن المنافسات انطلقت أول من أمس، على أن يقام النهائي يوم غد.

ومن المقرر إقامة بطولة ند الشبا لفرق البادل من الثالث إلى السابع من مارس الجاري، تتبعها بطولة الزوجي المفتوح من الثامن إلى 12 من الشهر الجاري، على أن تقام منافسات بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 إلى 16 مارس، وتختتم البادل منافساتها ببطولة الفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.

من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، إن دورة ند الشبا الرياضية أصبحت أهم حدث رياضي مجتمعي، بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأنها شهدت نمواً وتطوراً كبيراً عاماً بعد آخر.

وأضاف في تصريحات صحافية: «في هذا العام ستشهد الدورة إقامة 11 لعبة رياضية متنوعة ذات جماهيرية واسعة، من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية اختيرت بعناية كبيرة، لتسهم في صقل مواهب اللاعبين واللاعبات المواطنين، سعياً إلى تطوير مستوياتهم، من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة».

وأكد حارب أن «دورة ند الشبا الرياضية أسهمت في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، كما حفّزت رياضيينا ونخبة الرياضيين العالميين الذين يتوجهون إلى دبي في رمضان كل عام، للمشاركة والتنافس في فعاليات الدورة الرياضية الكبرى من نوعها التي تتيح للجميع المشاركة فيها، وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين للفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة، كما أسهمت الدورة في استقطاب مختلف شرائح المجتمع لحضور المنافسات وتشجيع المشاركين، في مظهر حضاري أسهم في نجاح الدورة على المستوى الجماهيري».

موعد فعاليات دورة ند الشبا الرياضية

البادل تنس: من 1 إلى 19 مارس.

المبارزة: من 2 إلى 3 مارس.

الجوجيتسو: من 5 إلى 6 مارس.

تحدي الموانع: من 6 إلى 10 مارس.

سباق الجري: 8 مارس

الريشة الطائرة: من 8 إلى 9 مارس.

الرماية والجري: من 10 إلى 11 مارس.

شد الحبل: من 11 إلى 18 مارس.

كرة السلة بالكراسي المتحركة: من 9 إلى 19 مارس.

الكرة الطائرة: من 12 إلى 20 مارس.

سباق الدراجات: من 15 إلى 16 مارس.

. تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة للرياضيين للمشاركة في معظم الرياضات التي تشهد إقبالاً كبيراً.