شباب الأهلي يتقدم 7 خطوات نحو اللقب.. والشارقة يتراجع

وسّع شباب الأهلي فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه الشارقة إلى سبع نقاط، مع ختام الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الصعب، أمس، على العروبة بهدفين من دون مقابل، سجلهما جويلهيرم بالا «54» وسردار آزمون «83».

وابتعد «فرسان دبي» في الصدارة برصيد 44 نقطة، مقابل 37 نقطة للشارقة الذي تعرّض لهزيمة غير متوقعة أمام ضيفه البطائح بهدف نظيف، سجله الكاميروني أناتولي أبانغ «43»، إذ ظهر «الملك» بعيداً عن مستواه في شوط المباراة الأول، وعلى الرغم من أفضليته على صعيد الاستحواذ، فإنه لم يتمكن من صنع فرصة واحدة لتهديد مرمى الحارس إبراهيم عيسى.

وفي المقابل، نجح البطائح، عن طريق التحولات الهجومية، في إزعاج دفاع الشارقة، ومن أحدها سجل أناتولي هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس بعد هفوة من المدافع شاهين عبدالرحمن.

وتغلب الجزيرة خارج قواعده على النصر (3-2)، إذ تقدم له مهاجمه رامون ميريز «22» قبل أن يحرز نبيل فقير الهدف الثاني «40»، ثم نيكسنيس كيبانو الثالث «60»، قبل أن يُقلّص النصر النتيجة عن طريق علي مبخوت من ضربة جزاء «71»، وغلويرا ليما «81».

وعلى استاد الشامخة، أذاق الوحدة نظيره بني ياس الخسارة الأولى، بقيادة مدربه الروماني إيسايلا، بثلاثية نظيفة سجلها فاكوندو «37»، وكيفن أغوديلو «41 و72».