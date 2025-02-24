ميثاء بنت محمد تقود فريق «الإمارات» للفوز بكأس دبي الذهبية للبولو

فاز فريق «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بكأس دبي الذهبية للبولو 2025، بعد تغلبه على فريق «جهانجيري» بنتيجة 9-8، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أول من أمس، على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة ستة فرق بهانديكاب «20 جول»، وأقيمت من الخامس إلى 22 فبراير الجاري.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، حقق فريق «ذئاب دبي» الفوز على «بنجاش» ليتوج بكأس «بنتلي الإمارات».

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بفوز فريق «الإمارات» باللقب، مهنئةً اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، برئاسة محمد الحبتور، على النجاح الفني والتنظيمي للبطولة، كما أشادت بأداء فريق «جهانجيري» في المباراة النهائية، وشهد مراسم التتويج عدد من الشخصيات الرياضية بينهم: نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بالهول، والمدير التنفيذي بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أحمد الخاجة، والأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، ورئيس اتحاد الإمارات للبولو، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، محمد خلف الحبتور. وهنّأ بالهول سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بفوز فريقها، مشيداً بالمستوى الذي قدمه طرفا المباراة النهائية، مؤكّداً كفاءة الكوادر التنظيمية التي أظهرت قدرة الإمارات على استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية بنجاح.