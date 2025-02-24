افتتاح مكتبة «فزاع» الرياضية في دبي

أقيمت، أول من أمس، في منزل الباحث والأكاديمي المتخصص في الشؤون الرياضية والشبابية، الدكتور موسى عباس، بمنطقة «الطوار 3» في دبي، احتفالية بمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتبة «فزاع الرياضية»، وهي مكتبة منزلية رياضية متخصصة تضم نحو 3000 كتاب، و100 رسالة دكتوراه، و1100 مجلة متخصصة، و27 مجلة متنوعة، و350 كُتيّباً صغيراً، و20 بحثاً رياضياً.

وقال صاحب المكتبة، الدكتور موسى عباس، لـ«الإمارات اليوم»: «مكتبة فزاع الرياضية متخصصة في مجالات التربية الرياضية، وبها العديد من الكتب في تخصصات مختلقة، مثل قانون الرياضة والتشريع الرياضي، والإدارة الرياضية، وعلم الحركة، والاحتراف الرياضي، ورسائل الدكتوراه والماجستير، وعلوم الإدارة والاقتصاد، وكل ما يتعلق بالرياضة».

وأضاف: «مكتبة فزاع تعد أول مكتبة منزلية متخصصة في الكتب والمجلات والأبحاث الرياضية، والفكرة بدأت قبل نحو 30 عاماً».

يذكر أن الدكتور موسى عباس، الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة في التربية البدنية والرياضية من جامعة القاهرة، سبق أن افتتح في منزله بدبي «متحف فزاع»، وهو متحف خاص يوثق مسيرة الرياضة الإماراتية.