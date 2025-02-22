عجمان يُزيد متاعب دبا الحصن

زاد عجمان من متاعب دبا الحصن، بتغلبه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت لحساب الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويدين "البرتقالي" بهذا الانتصار -بعد خسارتين سابقتين أمام شباب الأهلي وبني ياس- إلى مهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي سجله عند الدقيقة 34.

وبقي دبا الحصن في المركز قبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط، في حين قفز عجمان للمركز الثامن بعدما رفع رصيده عند 22 نقطة.



