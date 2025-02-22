خسارة

سادت حالة من الارتياح بين جمهور فريق يلعب في دوري المحترفين رغم خسارة الفريق في الجولة الأخيرة، إذ كانوا يتوقعون أن يخسر بفارق كبير نظراً لغياب أكثر من لاعب مؤثر.

تصريحات

قال إداريون لنادٍ يلعب في دوري المحترفين إنهم يتحاشون إجراء المقابلات الإعلامية منعاً للإحراج الذي قد يسببونه لرئيس شركة كرة القدم في النادي والذي يفضل الابتعاد عن التصريحات الإعلامية.

ثمن

يعتقد لاعب أجنبي أنه يدفع ثمن التصريحات الإعلامية التي أدلى بها مطلع الموسم، إذ تسببت في جلوسه على مقاعد البدلاء.

تفاعل

وصف لاعبو فريق في دوري الدرجة الأولى تجاهل إدارة النادي النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق وعدم تقديم المكافآت لهم، بأن الإدارة لا تثق في التأهل لدوري المحترفين.

انتدابات

انفرد نادي الذيد بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، رغم مغادرة أفضل لاعب في صفوفه وهو المهاجم الغامبي غاساما.

حارس

أكد مسؤول في نادٍ يلعب في دوري المحترفين أنه لن يستعجل التعاقد مع حارس مرمى استعداداً للموسم المقبل، تزامناً مع ما يتم تداوله بأنه سيسمح بالتعاقد مع حراس مرمى مقيمين.

اعتزال

قرر إداري عمل سابقاً في المجال الرياضي التوجه للعمل في مجال التجارة بعد أن وجد أن المردود من العمل في مجال الرياضة متواضع ولا يحقق طموحه.

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