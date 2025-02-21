انطلاق النسخة السادسة من «ألعاب دبي» بمشاركة 244 فريقاً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دشّنت «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في دبي، أمس، منافسات اليوم الأول من النسخة السادسة من البطولة التي تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، وتقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «دبي فستيفال سيتي».

وشهدت انطلاقة الحدث مواجهات ومنافسات قوية، حيث أظهر المشاركون في جولة تحدي الحكومة للسيدات، وجولتين لتحدي الحكومة للرجال، مستوى عالياً من الالتزام والتنسيق والعمل الجماعي.

نتائج اليوم الأول

شهد اليوم الأول من «ألعاب دبي» 2025، منافسات قوية بدأت منذ التاسعة صباحاً ضمن تحدي الجهات الحكومية - السيدات، بمشاركة 26 فريقاً، وأسفرت المواجهات عن تأهل أربعة فرق إلى التحدي النهائي لهذه الفئة، المقررة إقامته الأحد المقبل، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول برصيد 93.06 نقطة، بينما جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الثاني بـ69.31 نقطة، وحصد فريق شرطة دبي المركز الثالث بـ62.54 نقطة، في حين حل فريق «دبي الصحية» في المركز الرابع بعد تحقيق 61.03 نقطة.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول منافسات الجولتين الأولى والثانية من تحدي الجهات الحكومية للرجال، وسجلت الفرق المشاركة تنافساً قوياً، واختبارات مكثفة للقوة البدنية والتنسيق الجماعي. وسيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائيات مساء اليوم، عقب استكمال جميع الجولات لهذه الفئة، ما يمهد لمواجهات نهائية قوية.

بداية مميزة

وحول منافسات اليوم الأول، قال مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى: «شهدنا اليوم انطلاقة استثنائية للنسخة السادسة من (ألعاب دبي)، حيث جسدت الفرق المشاركة روح التحدي والعمل الجماعي بأداء مميز يعكس مستوى التحضير والالتزام، والتفاعل الكبير، والمنافسة القوية التي شهدناها اليوم يؤكدان مكانة هذه البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجماعية في دبي، التي تجسد قيم التعاون والمثابرة والطموح».

وأضاف: «نتطلع خلال الأيام المقبلة لمتابعة مزيد من اللحظات الملهمة، حيث ستواصل الفرق التنافس على أعلى المستويات، مقدمة أداءً يعكس قدراتها البدنية والذهنية، ونحن على ثقة بأن (ألعاب دبي) 2025 ستكون تجربة لا تُنسى، فدبي كعادتها تبهر الجميع في كل حدث عالمي».

ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في الأيام المقبلة مع استمرار المواجهات الحماسية في «تحدي الحكومة»، إلى جانب انطلاق «تحدي المجتمع» و«تحدي المدن» خلال بقية أيام الحدث، ومع تصاعد المنافسة، ينتظر المشاركون سلسلة من التحديات المصممة لدفع قدراتهم إلى أقصى الحدود، ما يجعل هذه النسخة الأضخم والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.

مشاركة مجتمعية ودولية

وتشهد هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي، وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة- سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 56 فريقاً شاركت في تحدي الصغار الذي أقيم في الثامن من فبراير.

تحكيم بمعايير عالمية

قال قائد لجنة التحكيم، خالد بالهول: «تعتمد بطولة ألعاب دبي على نظام تحكيم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان النزاهة والعدالة في التقييم، حيث يعتمد نظام احتساب النقاط على معايير دقيقة، تضمن منح كل فريق تقييماً عادلاً بناءً على الأداء الجماعي، والتفكير الاستراتيجي لتخطي التحديات، مع القدرات البدنية والذهنية لجميع أعضاء الفريق الواحد، ما يسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة، ويتم تقييم الأداء وفق إطار يوازن بين المهارة والاستراتيجية والتعاون بين أعضاء الفريق، ونحن ملتزمون بتطبيق لوائح واضحة ومحددة تضمن التنافس النزيه بين جميع المشاركين، حيث عملنا على نشر جميع تفاصيل التحكيم على الموقع الإلكتروني لـ(ألعاب دبي)، للتأكيد على مصداقية البطولة ومكانتها على المستوى الدولي».

تطوير عملية التسجيل

قالت قائد فريق تسجيل تحدي الحكومة، عبير عابدين: «حرصنا هذا العام على تطوير عملية تسجيل الفرق الحكومية لضمان تجربة مرنة وميسّرة للمشاركين، وقد مكنت هذه التحسينات الجديدة الفرق المشاركة من اختيار الجولات أثناء التسجيل، ما أتاح لها مرونة أكبر في التخطيط لمنافساتها، وتظل مشاركة الجهات الحكومية محوراً أساسياً في نجاح البطولة، حيث بدأت فكرة الألعاب الجماعية لتشجيع موظفي الحكومة للعمل بروح الفريق الواحد، وتوفير تجربة تسجيل سهلة ومتطورة أسهم في مشاركة 26 فريقاً لتحدي الحكومة -سيدات و84 فريقاً لتحدي الحكومة - رجال، الأمر الذي يعزز من مكانة الحدث كمنصة تنافسية متميزة لمختلف الجهات الحكومية».

شركاء النجاح

تحظى «ألعاب دبي» بدعم نخبة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية العالمية، وتشمل قائمة الشركاء الرئيسين «دي بي ورلد» شريكاً رسمياً، ومجموعة «داماك» وشركة «إمارات» شركاء ماسيين، إضافة إلى الشركاء الذهبيين، هيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، و«إم 42» (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع «دبي فستيفال سيتي»، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، و«دو» شريك الاتصال، إلى جانب الشركاء الإعلاميين، مؤسسة دبي للإعلام، وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة «أديداس» و«فييا» و«ماي دبي».

. تأهل 4 فِرَق لنهائي تحدي الحكومة - «سيدات»، هي: وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم وشرطة دبي و«دبي الصحية».