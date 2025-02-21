انطلاق «غولف للمبتدئين» بمشاركة 28 شاباً

أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن انطلاق فعالية «غولف للمبتدئين» في نادي مدينة أبوظبي للغولف، بالتعاون مع مؤسسة المباركة، وبمشاركة 28 من المواهب الشابة، الذين مارسوا اللعبة للمرة الأولى، وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن هذه الفعالية تهدف إلى تطوير وزيادة الاهتمام برياضة الغولف بين أفراد المجتمع، والتعرف إلى المهارات الرياضية المطلوبة لها، وفي مقدمتها اللياقة البدنية العالية، والقدرة على التركيز واتخاذ القرار، وغيرها من المهارات التي تصقل الشخصية.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، في تصريحات صحافية: «تطوير مواهب الشباب الإماراتي ركيزة أساسية في مهمة اتحاد الغولف، حيث تد هذه الرياضة وسيلة لتعليم السلوك القويم، والصبر، والروح الرياضية».