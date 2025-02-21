«الإمارات» يتأهل لنهائي كأس دبي الذهبية للبولو

تأهل فريق «الإمارات» إلى نهائي كأس دبي الذهبية 2025 للبولو، بعد فوزه على فريق «الحبتور» حامل اللقب بنتيجة 8-5، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ونجح فريق «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في حسم المباراة لمصلحته بعد منافسة قوية استمرت على مدار خمسة أشواط، ليضمن مقعده في النهائي المرتقب أمام فريق «جهانجيري» غداً.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، محمد خلف الحبتور، فريقَي «الإمارات» و«جهانجيري» على تأهلهما إلى نهائي البطولة، متمنياً لهما التوفيق في المباراة النهائية.