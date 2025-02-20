علي البلوشي بطل «الإسطبلات الخاصة» في «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»

فاز الفارس علي محمد البلوشي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، في ثاني أيام «مهرجان محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 346 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، بينما تتواصل منافسات المهرجان اليوم بإقامة «سباق كأس جميلتي للفرسات».

ونال علي البلوشي المركز الأول على صهوة الجواد «ساندين رابتور» المملوك لـ«إسطبلات العواصف 2»، بعدما حصل على المركز الـ12 في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، ثم صعد إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، وواصل تقدمه بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن يقفز إلى الصدارة ويحصل على المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 3:24:37 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الفرس «بيكنيك بارك باريسيان داون» المملوكة لإسطبلات زعبيل، بعدما حصلت على المركز الرابع في المرحلة الأولى، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثانية، وتقدمت إلى الوصافة في المرحلة الثالثة، وحافظت على موقعها في المركز الثاني في ختام السباق، مسجلة زمناً قدره 3:24:45 ساعات.

وحصلت الفارسة هند محمد البدواوي على المركز الثالث ممتطية صهوة الجواد «شيلميغرا تراكستار» المملوك لـ«إسطبلات العواصف 2» بعدما جاءت بالمركز التاسع في المرحلة الأولى، وتراجعت إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، ثم تقدمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، بينما أنهت السباق بحصولها على المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 3:24:53 ساعات.

. 346 فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

. منافسات المهرجان تتواصل اليوم بـ «سباق كأس جميلتي للفرسات».